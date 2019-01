Kā atpūtināt organismu pēc svētkiem

Svētki un garākas brīvdienas veicinājušas uzņemt vairāk, smagāku un kalorijām bagātāku ēdienu nekā ierasts, bieži vien lietoti arī gāzētie dzērieni un alkohols, kas radījuši papildu slodzi organismam. No vienas puses, organisms ir gudrs un pats sāk atjaunoties, no otras puses, zinot dažus paņēmienus, šos procesus var paātrināt un atvieglot. Kā atgūties no svētku maratona un atpūtināt organismu, stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

1# Glāze silta citronūdens

Pēcsvētku laikā un arī turpmāk ikdienā ieteicams pēc pamošanās izdzert glāzi silta ūdens ar citronu. Šāds dzēriens ne vien palīdzēs organismam pamosties, bet labvēlīgi ietekmēs vielmaiņu, attīrīs aknas, uzlabos vispārējo organisma metabolismu.

2# Ūdens pietiekamā daudzumā

Pietiekams daudzums ūdens ir pamatnosacījums, kas jāievēro, lai atpūtinātu organismu un veicinātu tā atjaunošanos. Ūdens veicina toksīnu izvadīšanos, uztur organismu līdzsvarā, nogādā skābekli šūnām un palīdz pārstrādātajām gāzēm caur plaušām izvadīties no organisma.

Svētku laikā visbiežāk ūdens tiek uzņemts mazāk nekā nepieciešams, turklāt ūdens trūkumu organismā veicina alkohola un kafijas lietošana. Ja svētku laikā ūdens trūcis, nevajadzētu uzreiz pārcensties un izdzert pārmērīgi daudz, piemēram, trīs litrus dienā – organisms nesapratīs, kas notiek. Sākotnēji ieteicams uzņemt 1,5-2 litrus ūdens dienā, kā arī papildu lietot tējas, sulas un zupas.

3# Vitamīni un mikroelementi

Vitamīni un mikroelementi palīdz ātrāk novērst nogurumu un citas pēcsvētku sekas. Pašsajūtas uzlabošanai ieteicams uzņemt, piemēram, C vitamīnu, B vitamīnu, kā arī magniju, kas palīdzēs līdzsvarot sāļu daudzumu organismā.

4# Viegli sagremojami produkti

Pēc aktīvākas un bagātīgākas ēšanas ieteicams ēdienkartē iekļaut viegli sagremojamus produktus, piemēram, zupas, tvaicētus dārzeņus, skābpiena produktus, šķiedrvielas – avokado, auzas, lēcas –, augļus ar zemu cukura saturu – greipfrūtus, apelsīnus, meloni. Viegla maltīte ātrāk sašķelsies un pārstrādāsies, kuņģa un zarnu trakts attīrīsies, bet uzturvielas veiksmīgāk uzsūksies.

5# Sportiskas aktivitātes svaigā gaisā

Īpaši ieteicams pievērsties dažādām sportiskajām aktivitātēm, taču tas nenozīmē, ka nekavējoties jādodas uz sporta zāli. Pašsajūtas un organisma darbības uzlabošanai derēs arī garākas pastaigas svaigā gaisā. Kustības paātrina vielmaiņu, gremošanas procesus, palīdz organismam pārstrādāt lieko, veicina atjaunošanās procesus, kā arī pozitīvi ietekmē mentālo veselību.

6# Zāļu tējas

Organisma atpūtināšanai piemērotas dažādas zāļu tējas. Piemēram, zaļā tēja ir spēcīgs antioksidants, mārdadzis kopā ar pieneni veicinās gremošanas procesus un vēdera iziešanu, attīrīs aknas, bet ķimeņu, kumelīšu un piparmētru tēja mazinās smaguma sajūtu kuņģī, neitralizēs vēdera pūšanos.

7# Atslodzes diena

Ja kopējais veselības stāvoklis atļauj – nav hronisku slimību, piemēram, hipertensija, cukura diabēts vai kāda cita vielmaiņas, kuņģa-zarnu trakta vai sirds-asinsvadu un citas saslimšanas – pēc svētkiem var ieturēt kādu atslodzes dienu. Tas nozīmē dienas laikā uzturā lietot tikai ūdeni, nesaldinātas tējas un dabīgās sulas. Atslodzes diena atpūtinās organismu, taču jābūt piesardzīgam ar fizisko slodzi, tai jābūt mērenai, lai neradītu pārlieku stresu organismam.

