Kanēlis ne tikai kanēļmaizītēs

Kanēlis Latvijas virtuvē ir populāra garšviela konditorejas izstrādājumu, desertu pagatavošanai. Mazāk cilvēku zina, ka šī aromātiskā garšviela labi sader arī ar vistas un cūkgaļas ēdieniem, bet tas, ka kanēli iegūst no kanēļkoka mizas Indonēzijā, Šrilankā, Ķīnā un citviet pasaulē, aizvien daudziem ir pārsteigums.

Kanēļkoks izaug ātri, tam vajag lielu platību, un kanēli iegūst no tā mizas. Novācēji izlemj, kuras mizas daļas ir vieglāk noplēšamas, tad to noņem un vēlāk saplēš sīkākās daļās, kaltē. Tradicionāli kanēļa plēšana ir ārkārtīgi smalks un prasmīgs amats. Amatu nodod tālāk no paaudzes paaudzē. Kanēļa garša ir atkarīga no vietas, kur tas aug. Arī bioloģiski audzēta kanēļa garša ir maigāka.



Pasaulē kanēli pazīt ļoti sen. Kanēlis vairākkārt ir piesaukts Bībelē, ēģiptieši to izmantoja iebalzamēšanai. Vēsture liecina, ka 16. gadsimta sākumā portugāļu kuģis, patveroties no stipras vētras, piestāja Ceilonas salā jeb Šrilankā, kas tolaik vēl nebija atklāta. Pasaule iepazina dažādus viena kanēļa nosaukumus, jo tika slēptas kanēļa ieguves vietas. Vēlāk portugāļi par tām cīnījās ar Nīderlandi, līdz varas grožus 1796. gadā šeit pārņēma briti.

Maltu kanēli izmanto rīsu un mannas putraimu biezputru, kūku un smalkmaizīšu, kā arī augļu desertu pagatavošanai. Garšvielu plaši izmanto indiešu virtuves ēdienos. Kanēlis ir lieliska piedeva vistas gaļai, kā arī cūkgaļas ēdieniem. Protams, Ziemassvētki ir laiks, kad kanēlis svin savu uzvaras gājienu ikvienā virtuvē, bet arī jebkurā gadalaikā to var izmantot visdažādākajās receptēs, piemēram, kurās izmantoti augļi.

Līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas kanēļa šķirnes

Cinnamomum Burmanii nāk no Indonēzijas, un tam ir salda, aromātiska garša. Šīs šķirnes kanēlī var sajust saldas notis, nedaudz mandeļu un marcipāna – lielisks pamatēdieniem, konditorejas izstrādājumiem un desertiem.

Vjetnamiešu kanēlim (loureiroi) ir līdzīga garša, lai arī nedaudz izteiksmīgāka.

Šrilankas kanēlim (verum) ir spēcīgs augļu, vaniļas aromāts.

Ķīnas kanēli izvēlas pikantākiem ēdieniem. Šī garša ir atrodama Marokas tadžinas, Pendžabi aromātiskās garammasalas un Ķīnas piecu garšvielu maisījuma pamatā.

Gatavojot kanēļmaizītes, var eksperimentēt ar garšu, pievienojot dažādu šķirņu kanēli.

Kanēļkoka mizu var izmantot vairākkārt, atliek pēc lietošanas to noskalot un izžāvēt.





Grilēta liellopa fileja ar krāsnī ceptiem sakņu dārzeņiem un sarkanvīna mērci

Porciju skaits – 4

Grilēta liellopa fileja ar visiem garnējumiem būs īstas dzīres! Šajā receptē gaļa tiek servēta ar krāsnī ceptiem sakņu dārzeņiem, grilētiem tomātiem un bagātīgu sarkanvīna mērci, kas bagātināta ar kazenēm un kanēli.

Sastāvdaļas

0.5 dl “Santa Maria” BBQ glazējums ar aso sarkano čili

1 ēdamkarote “Santa Maria” malti melnie pipari

1 dl “Santa Maria” American BBQ Sauce Original

1.2 kg liellopa fileja

0.5 tējkarote sāls

diegs gatavošanai

250 g kokteiļtomāti

6 grila iesmiņi

Sarkanvīna mērce

1 “Santa Maria” kanēla standziņa

1 šķipsna “Santa Maria” malto melno piparu

0.5 dl “Santa Maria” American BBQ Sauce Original

4 dl sarkanvīns

3 ēdamkarotes cukura

2 ēdamkarotes teļa gaļas buljona

1 dl kazenes

1 ēdamkarote sviesta

Krāsnī cepti sakņu dārzeņi

“Santa Maria” Chili Explosion

8 kartupeļi

3 burkāni

2 pastinaki

4 bietes

1 ķiploks

3 ēdamkarotes cepamās eļļas

1 tējkarote sāls

Svaigs timiāns

Liellopa fileja

Sagrieziet liellopa fileju un ierīvējiet ar sāli un pipariem. Plānāko galu apsieniet ar steika diegu, lai filejai būtu vienmērīgs biezums.

Pārliecinieties, ka pirms likšanas uz grila gaļa ir istabas temperatūrā. Grilējiet liellopa fileju, lai tā iegūtu patīkamu, grilētu virsmu. Tad brīvi pārziediet ar American BBQ oriģinālo mērci, biezākajā daļā ievietojiet gaļas termometru un pārvietojiet fileju no karstākās grila daļas.

Turpiniet grilēt līdz iekšējā temperatūra sasniedz 58-62 °C, atkarībā no tā, kāda gaļa jums garšo. Apgroziet gaļu ik pēc desmit minūtēm, kopējais laiks ir aptuveni 30 minūtes.

Pirms sagriešanas un servēšanas ļaujiet gaļai pastāvēt 5 minūtes.

Kamēr gaļa stāv, uzduriet kokteiļtomātus uz iesma, pārlejiet ar BBQ sarkano aso čili glazūru un īsu brīdi grilējiet.

Krāsnī cepti sakņu dārzeņi

Uzkarsējiet krāsni līdz 225 °C.

Nomizojiet un sagrieziet sakņu dārzeņus gabalos.

Ielieciet sakņu dārzeņus karstumizturīgā traukā ar ķiplokiem. Vienmērīgi uzlejiet dārzeņiem eļļu un pārkaisiet sāli.

Gatavojiet krāsnī 30-40 minūtes.

Pirms servēšanas pieberiet dārzeņiem grila garšvielas un dekorējiet ar svaigu timiānu.

Sarkanvīna mērce

Vāriet sarkanvīnu ar kanēļa nūjiņu līdz šķidruma daudzums samazinājies uz pusi.

Pievienojiet American BBQ Original, cukuru, teļa buljonu un melnos piparus. Uzvāriet un pievienojiet kazenes.

Vāriet mērci uz lēnas uguns 5 minūtes, lai ogas paliktu veselas un mērce sabiezētu. Pieberiet sāli un piparus.

Pirms servēšanas uzkarsējiet mērci vēlreiz un iekuliet sviestu. Izņemiet kanēļa nūjiņu.





Aromātiskas brokastu pankūkas ar kanēli

Porciju skaits – 4

Jūs taču zināt tās kārdinošās, krāsnī ceptās kanēļmaizītes… Šis ir kaut kas tikpat labs jūsu garšīgākajiem brokastu rītiem. Kanēļa un cukura pildījums, kas paslēpies pankūkā, piešķirs rītiem pavisam citas nokrāsas.

Sastāvdaļas

Pildījums

60 g sviesta

90 ml cukura

1 tējkarote “Santa Maria” kanēlis, malts

Pankūkas

110 g miltu

2 tējkarotes “Santa Maria” cepamā pulvera

0,5 tējkarote sāls

240 ml piens

1 ola

1 ēdamkarote augu eļļas

Pagatavo kanēļa pildījumu. Bļodiņā samaisa izkausētu sviestu, cukuru un kanēli. Visu liek konditorejas maisā.

Bļodā sajauc pankūku mīklu – miltus, cepamo pulveri un sāli, tad pievieno pienu, eļļu un sakultu olu. Samaisa mīklu.

Cep pankūkas. Uz mazas vai vidēji mazas uguns pannā lej eļļu, uzkarsē, pannā lej mīklu. Mīklā iespiež kanēļa pildījuma virpulīti, un, kad parādās burbulīši, met pankūku uz otru pusi. No otras puses cep aptuveni 15–20 sekundes, lai kanēļa pildījums neiztek ārā. Ņem nost pankūku, notīra pannu, ieeļļo un cep nākamo. Pankūkas pasniedz ar kļavu sīrupu vai medu.

Foto: publicitātes