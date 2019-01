Latvijā populārākie personvārdi 2018. gadā – joprojām Roberts un Sofija

Pagājušajā gadā dzimušajiem mazuļiem visbiežāk dotie vārdi bijuši zēniem Roberts, savukārt meitenēm – Sofija, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) no Iedzīvotāju reģistra apkopotā statistika.

Kopā pagājušajā gadā vārds Roberts dots 240 puisīšiem, savukārt par Sofiju nosauktas 284 meitenītes.

No zēnu vārdiem vecāki pērn saviem mazuļiem bieži izvēlējušies arī vārdus: Olivers (220), Markuss (177), Marks (173), Kārlis (171), Adrians (167), Daniels (166), Gustavs (166), Emīls (163) un Ernests (156).

Savukārt, pērn dzimušajām meitenītēm īpaši populāri vārdi bijuši: Alise (230), Emīlija (229), Anna (219), Marta (196), Amēlija (149), Paula (147), Dārta (141), Elizabete (139) un Estere (131).

Personvārds “Roberts” populārāko vārdu topā ir turējies teju divdesmit gadus, un bijis arī 2018. gada biežāk izraudzītais vārds zēniem. Tāpat pēdējos gados personvārds “Sofija” ir stabili turējies populārāko vārdu topā augšgalā, atkārtoti kļūstot par izplatītāko vārdu meitenēm.

Interesanti, ka pērn no desmit izplatītāko vārdu topa pazuduši tādi līdz šim populāri vārdi kā Aleksandrs (149) un Artjoms (124), bet to vietā nākuši vēl iepriekš topā nebijuši vārdi kā Adrians (167) un Ernests (156). Līdzīgi ir arī ar meiteņu vārdiem, šogad no topa izgājuši personvārdi Viktorija (125) un Elza (105), bet to vietā nākuši iepriekš mazāk populāri vārdi kā Amēlija (149) un Estere (131).

PMLP mājaslapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze, kurā ikviens interesents var uzzināt, cik personas reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.

Foto: PMLP