LU Botāniskajā dārzā uzziedējusi rododendru kolekcija (FOTO)

Rododendru kolekcijas ziedēšana ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem LU Botāniskajā dārzā, stāsta dārza pārstāve Agnese Reķe. Botāniskā dārza rododendru kolekcijā ir apskatāmas aptuveni 120 dažādu rododendru sugu un šķirņu, un tā ir viena no lielākajām rododendru kolekcijām visā Baltijā. Krāšņākā kolekcijas ziedēšana parasti ir vērojama maija beigās un jūnija sākumā, taču jāņem vērā, ka rododendru ziedēšanas ilgums ir atkarīgs no laikapstākļiem.

Latvijā rododendrus sāka audzēt 19. gadsimta 20. gados, bet mūsdienās tos var sastapt teju katrā dārzā. Īpaši lielu popularitāti rododendri Latvijā iemantojuši kopš 20. gadsimta otrās puses. Rododendru popularitātes pieaugumu Latvijā lielā mērā veicinājis to pētnieks, selekcionārs un bijušais LU Botāniskā dārza direktors profesors Rihards Kondratovičs. Viņa selekcionētās rododendru šķirnes ir apskatāmas arī LU Botāniskā dārzā.

Savvaļā rododendri lielākoties ir sastopami Ziemeļu puslodes aukstajos un mērenajos kalnu apgabalos dažādu ūdens baseinu tuvumā. Vislielākā rododendru sugu bagātība ir Āzijā un Ziemeļamerikā.





Publicitātes foto