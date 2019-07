Pirts – vieta, kur satiekas stihijas

“Vēl pirms apmēram pieciem gadiem Lienīte strādāja par tirdzniecības menedžeri, es savukārt vadīju tirdzniecības uzņēmumu. Vienā brīdī, šķiet, tas bija ap Jauno gadu, radās sajūta, ka man ir apnicis tas, ko daru. Apnicis vadīt uzņēmumu, atbildēt par cilvēkiem zem manis, par precēm un produktiem, kurus pats neražoju, tikai tirgoju. Sapratu, ka gribētu darīt kaut ko, par ko varu būt simtprocentīgi atbildīgs. Tad manās rokās nonāca buklets, kurā bija rakstīts, ka pirts skola Jelgavā uzņem dalībniekus. Ar Lienīti saskatījāmies un nolēmām stāties. Tieši tajā pavasarī, kad sākās mācības, es arī pārdevu savas uzņēmuma kapitāldaļas un aizgāju no darba. Mācījāmies pirts skolā, paralēli apguvu masāžu, un jau pusgadu pēc aiziešanas no darba sāku masēt un nodarboties ar pirtniecību. Lienīte no darba aizgāja nedaudz vēlāk.” Tā stāstu par pievēršanos pirtslietām sāk Jānis Zustrups, kurš ir arī spa speciālists. Spa prasmes apgūst arī Lienīte Vītiņa-Zustrupa, kurai šobrīd ir eksāmenu laiks.

Darbs fiziskajā plānā



Jānis atklāj – līdz pirts skolai viņš nekad iepriekš pie pirtnieka nebija bijis. Pirts viņam gluži kā lielai daļai cilvēku asociējusies ar “tusiņu, aliņu un gaļu”. Savukārt Lienītei gadījusies iespēja pabūt zem pirtnieka slotām. “Mums darbā bija apmācības, un vakara noslēgumā tiem, kas vēlējās, bija iespēja iet pirtī pie pirtnieka. Atceros – guļot zem pirtnieka slotiņām, domāju, cik viņam tur augšā ir karsti, cik tas ir smags darbs un ka es nemūžam tā nevarētu. Bet vēl lielāka sajūsma mani pārņēma par to, ka pirtnieks bija “noķēris” to smalko līniju, ka man nebija par karstu un arī pērieni nebija par sāpīgu,” atminas Lienīte.

Foto: Eva Pričiņa