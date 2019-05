Kā pagatavot visgardāko šašliku?

Sākoties vasaras sezonai, par tās neatņemamu sastāvdaļu kļuvuši pikniks un grilēšana. Pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar nacionālo pārtikas mazumtirdzniecības tīklu “Elvi” apkopojusi padomus, kā sagatavot gaļu grilēšanai. Lai izdotos gards un sulīgs šašliks, ar īsto marinādi vien būs par maz.

1. Ideālā trīsvienība! Lai šašliks vai uz oglēm gatavota gaļa izdotos patiešām labi, jāievēro trīs nosacījumi – jāizvēlas labas kvalitātes gaļa, jāatrod īstā marināde un gaļa jācep pareizi. Garšīga šašlika izcepšanai katra no šīm niansēm ir ļoti būtiska, tāpēc ir maldīgi domāt, ka grilētas gaļas garša būs atkarīga tikai no marinādes. Pat vislabāko gaļu var sabojāt, to lēni sildot uz vēsām oglēm, un pat visizcilākā marināde nespēs garantēt, ka šašliks būs gards, ja gaļa, ko marinēsiet, nebūs piemērota cepšanai

2. Izvēlieties īsto gaļu! Ņemiet vērā – jo jaunāks būs dzīvnieks, jo mīkstāks būs šašliks, tāpēc cepšanai uz oglēm labi piemērota jēra, teļa vai cāļa gaļa, taču, protams, pareizi gatavojot, var grilēt arī citu veidu gaļu. Ja šašliku plānots gatavot no cūkgaļas, der atcerēties, ka vislabākā būs “marmorizētā” gaļa, piemēram, kakla karbonāde, kam liesums mijas ar nelielu daudzumu tauku. Protams, šī gaļa būs treknāka, taču šašliks viennozīmīgi izdosies sulīgāks un gardāks. Taču ar īsto marinādi un pareizu cepšanu labs šašliks sanāks arī no šķiņķa, lāpstiņas vai filejas – galvenais atrast savu grilētas gaļas noslēpumu!

3. Marinējiet gaļu skābā vidē un bez sāls! Šobrīd ir atrodams ļoti daudz labu recepšu ideālās marinādes pagatavošanai, taču šajā ziņā droši var eksperimentēt. Marinējot gaļu, jāpatur prātā divi galvenie nosacījumi – gaļa jāmarinē skābā vidē un bez sāls! Skābu vidi nodrošinās citrusaugļu sula, kefīrs, paniņas, tomāti, granātābolu sula, sarkanvīns, skābas ogas un citas piedevas. Gaļu mīkstina kivi, tāpēc šašlika marinēšanai droši var izmantot arī šo augli.

Ieteikums marinēšanas laikā neizmantot sāli daudziem var šķist netipisks, jo sāls ir viena no pirmajām garšvielām, ko klasiski var ieraudzīt gandrīz visās receptēs. Taču sāls uzņem gaļā esošo ūdeni, padarot šašliku sausāku, tāpēc to labāk pievienot pirms pašas cepšanas, nevis marinēšanas laikā. Savukārt citas garšvielas var droši izmantot, no tām būs atkarīgas gaļas garšas nianses, tāpēc šašlikam var droši pievienot dažādas sev tīkamas garšvielas. Noteikti nevajag aizmirst par sīpoliem, jo tieši tie piešķir gaļai īpašu, šašlikam raksturīgu aromātu. Lai sīpolu sula labāk izdalītos, sagrieztos sīpolus pirms pievienošanas marinādei jāsaspaida.

4. Nelejiet marinādei klāt eļļu! Dažās receptēs gaļas marinādei aicināts pievienot eļļu, taču tam īsti nav jēgas. Tieši pretēji – eļļa tikai kavēs skābuma reakciju un gaļa marinēsies lēnāk. Ja cepšanai izvēlēta liesa gaļa, to var nedaudz apslacīt ar eļļu pirms likšanas uz grila, tad gaļa cepšanas laikā kļūs maigāka, taču nav nekādas nepieciešamības eļļu gaļai pievienot ātrāk.

5. Nebaidieties gaļu marinēt diennakti vai pat ilgāk! Protams, šis padoms nederēs situācijai, kad pie sulīga šašlika kārojas tikt iespējami drīz, taču, ja gaļas cepšanu plāno laikus, nebaidieties gaļu marinādē turēt veselu diennakti vai pat ilgāk – līdz 48 stundām. Marinēšanas laikā tiek pārveidotas gaļas olbaltumvielas, tāpēc, ilgāk marinējoties, gaļa kļūst mīkstāka. Ievērojot higiēnas prasības, ilga marinēšana gaļai nekādā veidā nekaitē. Ja marinējamo gaļu tur vēsumā, noslēgtā traukā, tad skābā vide pati kavē baktēriju vairošanos, un nav pamata bažām, ka pārāk ilga marinēšana var veicināt gaļas bojāšanos!

6. Šašliku ēdiet kopā ar dārzeņiem! Grilēta gaļa ir sātīgs ēdiens, kas gremošanas sistēmai rada nopietnu slogu, tāpēc šašliks vienmēr jāpapildina ar dārzeņiem – tie palīdzēs kontrolēt sāta sajūtu un atvieglos gaļas sagremošanu. Vislabāk izvēlēties jebkurus svaigos dārzeņus, turklāt, jo krāsaināks būs dārzeņu šķīvis, jo vairāk dažādu vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu uzņemsim – šašliku labi papildinās tomāti, gurķi, paprika, burkāni, ziedkāposti, dažādi salāti un citi dārzeņi.





Foto: pixabay.com