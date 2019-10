Vai brokastis ir jāēd vienmēr?

Daudzi būs dzirdējuši apgalvojumu, ka brokastis ir vissvarīgākā ēdienreize. Taču ne visi brokastis ēd labprāt, un reizēm steidzīgajā ikdienā tam nav laika. Veselīgas ēšanas eksperte, sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina skaidro, vai tiešām brokastis ir tik svarīgas un ko vislabāk izvēlēties maltītei īpaši steidzīgos rītos.

Brokastis ir jāēd visiem!

Vērtējot brokastu kā ēdienreizes nozīmīgumu, Olga Ļubina uzsver: “Brokastis obligāti ir jāēd maziem bērniem un pusaudžiem, jo augošā organismā dažādi procesi noris straujāk un aktīvāk, nekā pieaugušajiem. Tādēļ bērnu un pusaudžu organisms ir prasīgāks pret uzturvielu pietiekamu uzņemšanu, turklāt šīs uzturvielas nepieciešamas visas dienas garumā – gan no rīta, pusdienlaikā, gan arī vakarā.”

Savukārt pieaugušie nereti tiecas samazināt dienā uzņemto kaloriju daudzumu, un atteikšanās no brokastīm šķiet labs veids, kā sasniegt mērķi. “Atsakoties no brokastīm, varam samazināt uzņemto kaloriju daudzumu diennaktī, taču bieži saskaramies ar pretēju efektu. Proti, badošanās no rīta provocē lielāku stresu, insulīna izdalīšanos un tādējādi veicina lielāku apetīti dienas otrajā pusē, kas draud ar pārēšanos vakarā. Tas jāņem vērā arī tiem, kuri no brokastīm atsakās laika trūkuma dēļ. Tādēļ iesaku tomēr pieturēties pie pārliecības, ka brokastis ir jāēd,” skaidro uztura speciāliste.

Ko izvēlēties brokastīs – putru, sviestmaizi vai salātus?

Tumšajā rudens-ziemas sezonā Olga Ļubina iesaka, pirmkārt, sākt rītu ar glāzi silta ūdens, lai nedaudz sasildītos un palīdzētu organismam pamosties. Otrkārt, jāizprot, kādas ir iespējas – vai brokastīm varam atvēlēt vien 15 minūtes vai arī veltīt vairāk laika. Piemēram, ātrās maltītes variants ir uzsildīt iepriekšējā vakarā ar pienu vai ūdeni aplietas auzu pārslas. Ja laika ir vairāk, sevi var palutināt ar pašceptiem biezpiena plācenīšiem.

“Labs palīgs steidzīgos rītos ir sausās brokastis, piemēram, musļi ar auzu pārslām, sēkliņām un riekstiem, svaigiem vai žāvētiem augļiem un pienu, bezpiedevu jogurtu vai augu pienu. Tāpat lieliska maltīte būs uz pannas, cepeškrāsnī vai tosterā grauzdēta maizei ar avokado, humusu vai svaigo sieru un tomātu. Tas ir lielisks veids, kā iekļaut ēdienreizē gan saliktos ogļhidrātus, kas nodrošinās vienmērīgu glikozes līmeņa paaugstināšanos, gan olbaltumvielas, kas rūpēsies par ilgāku sāta sajūtu,” iesaka uztura speciāliste. Gadījumā, ja brokastīm atvēlēts vairāk laika, vērts izmēģināt omleti ar ziedkāpostiem, zaļajiem zirnīšiem un svaigu saldo papriku. Šādām brokastīm ieteicams pievienot arī pilngraudu maizes šķēlīti, lai bagātinātu maltīti ar saliktajiem ogļhidrātiem.

Tāpat vērtīgs produkts, ko noteikti varētu iekļaut brokastīs, ir biezpiens. To var uzsmērēt uz maizes ar zaļumiem vai pievienot sagrieztus augļus, piemēram, banānu vai persiku, piebērt sēkliņas. Augļus var kombinēt arī ar bezpiedevu jogurtu un čia sēklām vai linsēklām.

Kad no rīta nav laika un arī apetītes

Gadījumā, ja rīti ir īpaši steidzīgi un brokastīm nevaram atvēlēt ne minūti, un arī ēstgribas agrā rīta stundā nav, uztura speciāliste tomēr iesaka kādu no piedāvātajiem brokastu ēdieniem paņemt līdzi uz darbu, lai ieturētu maltīti tad, kad ēstgriba būs parādījusies. “Reizēm ēstgriba parādās vien vairākas stundas pēc pamošanās, un tādā gadījumā piespiedu maltītes uzņemšana brīdī, kad ēst nemaz negribas, var tikai veicināt sliktu pašsajūtu,” uzver Olga Ļubina, piebilstot, ka līdzi paņemtās brokastis ļaus pilnvērtīgi izbaudīt maltīti un palīdzēs organismam uzņemt nepieciešamās uzturvērtības darbīgai un veiksmīgai dienai.

Foto: publicitātes