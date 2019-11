Žokļa locītavu problēmas var izsaukt mugurkaula deformāciju

Nemitīgas galvassāpes, migrēna, roku, plecu, kāju, pēdu un muguras sāpes, lielu līdzekļu izdošana par pretsāpju tabletēm, fizioterapiju, dārgām masāžām? Daudzi pat nenojauš, ka visi šie simptomi var būt cieši saistīti ar žokļa locītavu disfunkciju, rada pat nepareizu ķermeņa stāju un nenovēršami veido mugurkaula deformāciju. Kā lai saprot, vai žokļa locītava funkcionē pareizi, un kā tā ietekmē ķermeni kopumā?

“Sāpes vienmēr signalizē par problēmu. Tas ir rādītājs, ka kaut kas ar mūsu ķermeni nav kārtībā. Viens no bieži neizprotamu vai grūti noslāpējamu sāpju cēloņiem var būt žokļa locītavu funkciju problēmas, par kurām cilvēki nemaz nenojauš, turpinot domāt, ka “tās jau tikai galvassāpes no stresa, gan jau pāries”, bet patiesībā par pamatu tam var būt nopietna un bieži vien ielaista problēma,” stāsta zobārstniecības klīnikas “Concordia” un Baltijas valstu vadošais ortodonts Māris Gržibovskis. “Nenoskaidrojot patieso problēmas sakni, žokļa deformācijas dēļ radīto veselības problēmu novēršanā cilvēki ļoti bieži iztērē daudz naudas un laika, nesekmīgi izmēģinot dažādas ārstēšanas metodes, kas noved pie spēku izsīkuma un padošanās, nemaz neapzinoties, ka problēma ir žokļa locītavās un to var sākt risināt zobārstniecības klīnikā,” teic ortodonts.

Kādi ir žokļa locītavas problēmu simptomi?

Sāpes var izpausties ļoti dažādi, sākot no galvassāpēm līdz pat sāpēm pēdā vai celī, turklāt daudzi nespēj atšķirt ausu sāpes no sāpēm žokļa locītavās. Būtiski ir vērst uzmanību, ka ikdienišķa roku tirpšana, reiboņi, troksnis ausīs var būt saistīta ar problēmām žokļa locītavās. Tāpat var būt problemātisks viss kustību aparāts kopumā. Bieži vien pacienti negrib atzīt, ka ir grūtības vai sāpes košļāt pārtiku, radies apgrūtinājums mutes atvēršanā vai aizvēršanā, arī klikšķis – skaņa vai rīvēšanas sajūta, atverot muti, kā arī novērojamas vizuālas sejas asimetrijas. Redzot šādus simptomus, ir vērts apmeklēt speciālistu, jo tie liecina par žokļa locītavu problēmām.

Viens no Vācijas žokļu problēmu speciālistiem prof. Aksels Būmans (A. Bumann) savā grāmatā atzīmē, ka žokļa kustību funkciju traucējumi ļoti bieži izraisa minētās sūdzības un aptuveni 70‒80% Vācijas iedzīvotāju cieš no žokļa locītavas problēmām, ko izraisa dažādas blakusparādības, kuras parasti nesaista ar zobiem vai žokļa locītavu. Turklāt no 900 pētījumā iekļautajiem bērniem un jauniešiem ar nepareizu zobu stāvokli 25‒40% ir slēptas žokļa locītavu problēmu pazīmes.

Cik ilgstoša ir diagnostika?

Žokļa locītavas problēmas atvieglot var jebkurā vecumā. Taču tas prasa īpašas zināšanas un precizitāti. Lai izveidotu ārstēšanas plānu, speciālists veic diagnostiku, iepazīstas ar pacienta kopējo zobu stāvokli un ķermeņa simetriju. Žokļa locītavu problēmu diagnosticēšanā izmanto aksiogrāfu – ierīci, kas diagnosticē un analizē žokļa locītavas darbības traucējumus. Šīs ierīces augstā precizitāte un ērtums lietošanā gan pacientam, gan ārstam ļauj veikt mērījumus ātri un viegli, nodot tos tālāk zobu tehniskajai laboratorijai ārstnieciskās aparatūras izgatavošanai.

Kā norit žokļa locītavu ārstēšana?

Ārstēšanas process parasti norisinās divās fāzēs. Pirmo fāzi sāk ar apakšžokļa sakodiena regulēšanu, kuras laikā pacients sākotnēji saņem neinvazīvu ārstēšanu ar izņemamu locītas pozicionēšanas un atslogošanas aparatūru, lai optimāli līdzsvarotu apakšžokļa attiecības pret augšžokli un locītavu. Diagnostikas laikā nosaka, kura žokļa locītavas pozīcija ir vispiemērotākā. Ārstēšanas mērķis ir pareizi novietot disku uz locītavas galviņas, lai žokļa locītavas pārslogotie audi netiktu turpmāk traumēti, un tā rezultātā mazinās sāpes ne tikai žokļa locītavā, bet arī attālinātajās sāpju lokācijas vietās – galvā, mugurkaulā un ekstremitātēs. Otrajā fāzē retos gadījumos ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, bet pamatā tiek izmantoti šādi ārstēšanas pasākumi:

žokļa ortopēdiskā un zobu loku kontaktu izveidošana starp zobiem jaunajā pozīcijā ar brekešu vai koriģējošo kapju palīdzību;

žokļa pārvietošana ar žokļa ķirurģijas palīdzību sadarbībā ar sejas un žokļa ķirurģijas speciālistu;

protezēšana ar kronīšiem, venīriem, implantiem vai izņemamām protēzēm pie zobārsta

Foto: pixabay.com