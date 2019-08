“Agrofirmas Tērvete” apgrozījums pērn nedaudz samazinājās

Daudznozaru uzņēmums AS "Agrofirma Tērvete" pagājušajā gadā strādāja ar 13,617 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 609 240 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina informācija "Firmas.lv".



Pērn kompānija ieņēmumus galvenokārt guva no piena, graudu un elektroenerģijas realizācijas, kā arī no "Tērvetes" alus zīmola nomas. Uzņēmuma ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas pērn bija 7,354 miljoni eiro, ieņēmumi no biogāzes ražotnes - 3,279 miljoni eiro, nomas maksa par preču zīmes izmantošanu - 1,224 miljoni eiro, ieņēmumi no tirdzniecības - 457 777 eiro, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālās saimniecības - 47 056 un ieņēmumi no taras pārdošanas - 16 264 eiro. Savukārt pārējie ieņēmumi bija 1,24 miljonus eiro.

Kompānijas gada pārskatā teikts, ka 2018.gadā kompānija realizēja pienu 17 276 tonnu apmērā, kā arī saražoja 15,52 miljonus kilovatu elektrības un 14 730 megavatstundas siltuma.

Pašpatēriņam kompānija pagājušajā gadā saražoja 10 020 tonnu kukurūzas, kā arī 17 800 tonnu zālāju. Tāpat "Agrofirma Tērvete" 2018.gadā saražoja 31 500 tonnu miežu, kuri tiek izmantoti sēklas ražošanai, lopbarībai un realizācijai, kā arī 27 800 tonnu kviešu realizācijai. Kompānija saražoja un realizēja rapsi 277 tonnu apmērā.

Pērn kompānijas ganāmpulkā bija 4709 lopi, tostarp slaucamo govju vidējais skaits bija 2080.

2018.gadā kompānija nodeva ekspluatācijā un sāka izmantot trešo jaunlopu fermu un ceturto skābbarības bedru kompleksu, projektā kopumā investējot 3,47 miljonus eiro. 2018.gadā "Agrofirma Tērvete" saņēma 1,49 miljonus eiro lauksaimniecības subsīdijās un atbalstā investīciju projektu realizācijai.

2019.gadā kompānija plāno turpināt attīstīt piena ieguvi, elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī augkopības produkcijas ražošanu un realizāciju.

Jau vēstīts, ka 2017.gadā "Agrofirmai Tērvete" strādāja ar 13,762 miljonu eiro apgrozījumu un guva 836 666 eiro peļņu.

Kompānija "Agrofirmai Tērvete" reģistrēta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,592 miljoni eiro. Kompānijas patiesie labuma guvēji ir Jānis Paškausks un Vitauts Paškausks.

Foto: no arhīva