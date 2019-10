Aicina pieteikties Zemgales amatnieku un mājražotāju kontaktbiržai

Paredzēts, ka 12. decembrī no pulksten 10 līdz 15.30 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks 9. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža, tādēļ aicināti pieteikties interesenti, kas gribētu tajā piedalīties ar savu produkciju, informē centrā.

Pasākuma organizatori aicina pieteikties amatniekus, rokdarbniekus, mājražotājus, līdzi ņemot savus darbus un ražojumus; izejmateriālu tirgotājus un piegādātājus amatniekiem, mājražotājiem; zinātniekus, kuri vēlas sadarboties ar amatniekiem; pašvaldību darbiniekus, kuri vēlas atbalstīt savus amatniekus.

Plānots, ka no pulksten 9.30 līdz 10 dalībnieki iekārtos savu stendu/galdiņu, no pulksten 10 līdz 12 – amatnieku, mājražotāju piedāvājums, tirdziņš, tīklošanās un radošuma balvas “Ideju spogulis 2019” konkursa žūrijas darbs. No pulksten 13 līdz 15 varēs iepazīt amatnieku un mājražotāju piedāvājumu kopā ar uzņēmēju, dziedātāju un TV raidījumu vadītāju Roberto Meloni. No pulksten 15 līdz 15.30 tiks paziņoti radošuma balvas “Ideju spogulis 2019” un nominācijas “La Dolce Vita” rezultāti. Mājražotāji, amatnieki lūgti pieteikties līdz 5. decembrim pa tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Foto: no arhīva