Apbalvoti konkursa “Radošā Zemgale” dalībnieki (FOTO)

Jelgavā 11. oktobrī norisinājās Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkursa “Radošā Zemgale” apbalvošana, kuru organizē Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un izglītības iestādēm, Junior Achievement Latvija (JA Latvia) un Zemgales reģiona uzņēmējiem - konkursa uzdevumu devējiem, informē Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējdarbības kompetences, veicināt skolēnu interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū, sniegt skolēniem informāciju, praktiskas un noderīgas idejas par reklāmas veidošanas pamatprincipiem, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp skolēniem un uzņēmējiem.

Konkursa ideja radusies projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (E-COOL)” iesaistīto pušu darba grupā. Apskatot projekta partnera, Apūlijas reģiona (Itālija) “Jauno novatoru kompānijas” (“Giovani Innovatori in Azienda”) piedāvāto labās prakses piemēru, izskanēja ideja, ka, lai veicinātu jauniešos radošumu un uzņēmējdarbības izpratni, Zemgales skolām varētu tikt rīkots reklāmu ideju konkurss. Līdz ar to jaunieši labāk iepazītu Zemgales uzņēmumus, uzņēmējdarbības vidi un mārketinga pamatus. Zemgales Uzņēmējdarbības centrs kā viena no iesaistītajām pusēm piekrita atbalstīt šo ideju, un sadarbībā ar JA Latvija tika gatavots konkurss “Radošā Zemgale”.

Konkursam uzdevumus piedāvāja nodibinājums “Jāņa Bisenieka fonds”, JA Latvija, SIA “Kristell”, SIA “Karameļu darbnīca”, SIA “Prima Pick”, A/S “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “BestBerry”, SIA “Gārsenes pils”, SIA “Dona”. Iesniegtos darbus vērtēja tā uzņēmuma pārstāvji, kuru dotais uzdevums ticis pildīts, vērtēta tika ideju novitāte, radošums un izdoma, darba realizācijas kvalitāte, izpildījuma atbilstība uzstādītajam mērķim un uzņēmumam.

Izstrādātus darbus konkursam iesniedza 65 skolēni no 11 skolām - Pilsrundāles vidusskolas (skolotāja Kristīne Balta), Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienības, Salas vidusskolas (skolotāja Inga Ozoliņa), Īslīces pamatskolas (skolotāja Rita Straumīte), Kokneses vidusskolas (skolotāja Gita Tenisa), Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas (skolotāji Inta Jorniņa un Matīss Rihards Vilcāns), Jelgavas 4. vidusskolas (skolotāja Lita Vanaga), Dobeles 1. vidusskolas (skolotāja Eva Gidrevica), Dobeles Valsts ģimnāzijas (skolotāja Solvita Migliniece), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (skolotāja Solvita Kozlovska), kā arī jaukta komanda no Rundāles vidusskolas un Bauskas sākumskolas (skolotāja Agita Barkova).

Uzņēmēji, apbalvojot skolēnus, iepazīstināja ar darbu novērtējumu, atklāja to plusus, mīnusus un veidus kā darbus padarīt vairāk atbilstošus reālajai šī brīža uzņēmējdarbības videi. “Jāņa Bisenieka fonds” īpaši uzteica Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņu Rolanda Laguna un Patrīcijas Cakules izstrādāto fonda logo dizainu. Kā norāda pārstāve Inita Mazūdre, fonds izskatīs iespēju skolēnu izstrādāto logo izmantot tā darbībā.

Paši skolēni stāsta, ka izvēlējušies veidot tieši šo konkursa darbu, jo tas atbilst apgūstamajai specialitātei - multimediju dizaina speciālists, kas bijusi priekšrocība, jo esot apgūtas grafikas programmas. “Mēs ilgu laiku pavadījām domājot, kādu logotipu vēlamies radīt fondam un kā precīzāk atspoguļot Jāņa Bisenieka vērtības. Internetā bija pieejama maz informācija, kas sarežģīja uzdevuma izpildi. Ideju bija ļoti daudz – sākot ar vienkāršām formām, beidzot ar sarežģītām detaļām. Finālā palikām pie logotipa, kas sevī ietver stilizēta koka un atslēgas simbolu.

Mūsuprāt, stilizētais koks ar bagātīgo zarotni, kas vērsta uz augšu, ataino Jāņa Bisenieka devumu sabiedrībai un Jelgavas izaugsmei, savukārt atslēga simbolizē to, ka vēl joprojām tiek glabātas un populaizētas Jāņa Bisenieka vērtības un viņa paveiktais. Logotipā izmantojām vizuāli līdzīgas krāsas Jelgavas logotipam, lai radītu vizuālu sasaisti ar šo pilsētu. Mums liekas, ka gala rezultāts ir izdevies – piemēklēti atbilstoši simboli un krāsas,” priecājas Rolands un Patrīcija.

Skolotāja un uzņēmēja Kristīne Balta uzskata, ka konkurss ir vērtīgs, un tas būtu jāturpina rīkot arī turpmāk: “Bērni varēja parādīt zināšanas, kas bija iegūtas ekonomikas stundās, kā arī vispārējo izpratni par uzņēmējdarbības tirgu. Reizēm skolās ekonomika ir ļoti sausa, tāpēc tā jāpadara mūsdienīgāka - praktiski jārāda, kāpēc kaut kas ir jāmācās. Ir bērni, kurus nesaista ekonomika, bet kuri ir sajūsmināti par dalību šādos konkursos.

Man ir liels prieks bērnos redzēt interesi, un es ļoti ceru, ka nākamreiz konkursā piedalīsies vairāk skolas, jo radošā un praktiskā pieeja ir ļoti būtiska. Turklāt bērniem tas ir ārpus stundu darbs ar lieliski izvēlētu laika rāmi, līdz ar to konkurss nav par izstieptu. Tāpat man bija fantastiska pieredze piedalīties kā uzņēmējam, jo lika paskatīties uz sevi no malas, paraudzīties no bērnu skatījuma.”

Tāpat Rolands Laguns un Patrīcija Cakule konkursu uzskata par vērtīgu: “Ikviens Zemgales skolu audzēknis var pierādīt savas prasmes un radošo garu. Šī ir neaizmirstama pieredze iemācīties komunicēt ar dažādu jomu uzņēmumu pārstāvjiem un, iespējams, nodibināt kontaktus, lai sadarbotos arī nākotnē.”

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam.

Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm - Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 eiro. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 eiro (programmas finansējums 85% - 144 364 eiro).

Foto: ZPR