Apturēta "PNB bankas" (iepriekš "Norvik banka") darbība, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Komunikāciju daļa.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā AS "PNB Banka" tiešais uzraugs, 15. augustā lēmusi atzīt to par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās (angļu valodā - failing or likely to fail). Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde (Single Resolution Board) (SRB) ir pieņēmusi lēmumu neveikt AS "PNB Banka" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu.

Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu AS "PNB Banka" un lēmusi par noguldījumu nepieejamību.

ECB kā AS "PNB Banka" tiešais uzraugs saskaņā ar ES Regulu Nr.806/2014 pieņēma šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Finanšu pakalpojumu apturēšana

FKTK lēmums paredz, ka 15. augustā pulksten 21 bankai pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu. Tas nozīmē, ka no šā brīža AS "PNB Banka" karšu, internetbankas maksājumu un bankomātu darbība ir apturēta.

“Mēs apzināmies, ka šī ir negaidīta ziņa bankas klientiem, taču varam apliecināt, ka FKTK darīs visu iespējamo, lai izveidotu ērtāko un efektīvāko risinājumu, un pēc iespējas ātrāk klientiem sāktu garantētās atlīdzības izmaksu – līdz 100 000 eiro katram. Jau tuvākajās dienās, kā rāda pirmie aprēķini – 99,2 procenti noguldītāju varēs sākt saņemt visu savu uzkrāto naudu bankā, ko pilnībā segs no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem,” uzsver FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale.

Noguldījumu nepieejamības konstatēšana

Reaģējot uz ECB un SRB lēmumu, FKTK padome ir lēmusi par noguldījumu nepieejamību, lai pēc iespējas ātrāk klienti varētu saņemt garantēto atlīdzību. Par garantēto atlīdzību izmaksu veidu un kārtību FKTK lems jau tuvākajās dienās.

Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram AS "PNB Banka" klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiek izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.

FKTK informēs par turpmākajām darbībām saistībā ar AS "PNB Banka".

Papildu informācija klientiem, kā arī aktuālie kontakttālruņi pieejami FKTK mājas lapā: www.fktk.lv.

FKTK e-pasts AS "PNB Banka" klientiem: pnbbanka@fktk.lv

Infografika par Latvijas noguldījumu garantiju sistēmu: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2019/08/ngf2019_3_LV.pdf

Fakti par AS "PNB banka"

AS "PNB banka" ir dibināta 1992. gada 29. aprīlī.

2018. gada novembrībBanka maina nosaukumu uz AS "PNB banka" no AS “Norvik banka”.

AS "PNB banka" ir universāla banka, kurai 31.12.2018. ir 99 600 klientu, no kuriem 91 400 ir iekšzemes klientu (38 procenti ar nulles konta atlikumu), un būtiska klientu daļa ir seniori – aptuveni 40 000.

2018. gada 31.decembrī "PNB bankas" grupa nodarbināja 891 darbiniekus, banka – 538.

2018. gada beigās bankas filiāļu tīklā bija 44 klientu apkalpošanas centri un filiāles.

Pēc aktīvu apmēra AS "PNB banka" 31.12.2018 bija sestā lielākā banka Latvijā. Bankas grupas bilances kopējais aktīvu apjoms 31.12.2018 sasniedza 542 miljoni eiro.

Saskaņā ar bankas sniegto informāciju, 2019. gada 1. ceturkšņa beigās bankas kopējais noguldījumu apjoms bija 472 miljoni eiro.

Banka piedāvā pakalpojumus: privātpersonām, uzņēmumiem, pašvaldībām, starptautiskajiem klientiem – privātpersonām un uzņēmumiem, VIP kategorijas klientiem.

Klientiem piedāvātie produkti: norēķinu konti, internetbanka, kredītkartes, debetkartes, pakalpojumu komplekti, pensiju 2. līmeņa kapitāla pārvaldība, valūtas maiņa, skaidras naudas darījumi, naudas pārskaitījumi (iekšzemes, starptautiskie), īstermiņa kredītprodukti, tirdzniecības finansēšanas risinājumi, garantiju pakalpojumi, brokeru pakalpojumi, maržinālā tirdzniecība, seifu pakalpojumi.

Pēc FKTK lūguma, kas saistīts ar starptautiskās tiesvedības procesu pret Latvijas valsti, Eiropas Centrālā banka (ECB) ar tās 01.03.2019. lēmumu nolēma banku atzīt par nozīmīgu uzraudzīto iestādi un pārņēma AS "PNB banka" tiešajā uzraudzībā no 04.04.2019.

