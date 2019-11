Auces novada Bēnes pagasta uzņēmuma SIA “Bēnes PB” ceptuvē top gan maize, gan konditorejas izstrādājumi – mēnesī te saražo 25–27 tonnas maizes, 3,6 tonnas konditorejas izstrādājumu un ap trijām tonnām cepumu. Divi produkti – pusdienu formas maize un baltmaize – sertificēti “Bordo karotītei”. “Lielie rupjmaizes kukuļi gan tagad vairs tā neiet, maizīte jāpārdod safasēta sagrieztā veidā. 90 procentos gadījumu pircēji labprātāk iegādājas griezto maizi, lai gan tā ātrāk var sākt pelēt un neglabāsies tik ilgi kā veselais kukulis, kurā vēl turpinās fermentācijas process,” maizes ceptuves darba knifus atklāj SIA “Bēnes PB” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Sidorčiks.

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā ir 130–140, no kuriem ceptuvē strādā aptuveni 23 darbinieki, neskaitot šoferus un kurinātājus. Uzņēmums “Bēnes PB” nodarbojas gan ar pārtikas ražošanu, gan mazumtirdzniecību. Patlaban “Bēnes PB” pieder 30 veikali sešos novados un 20 pagastos. Vairāki veikali strādā ar “Aibe” un “Elvi” franšīzi.

Ceptuvē var darboties radoši



Maize ir specifisks produkts – tai ir īss realizācijas termiņš, un to visiem vajag no rīta. Ceptuvē ir maizes cehs, kur pa dienu cep rupjmaizi, bet pēcpusdienā – baltmaizi, ir arī konditorejas cehs, kas strādā pēc pasūtījuma, bet vakarā cep cepumus. Jāpiebilst, ka “austiņas” un bezē cepumus te joprojām gatavo ar rokām. Bēnē ražoto produkciju tirgo visā Zemgales un Kurzemes reģionā, Rīgas apkārtnē, Lielvārdē un Siguldā, līdz Kolkai un Jēkabpilij. “Tālāk produkciju vest nav izdevīgi, tāpēc Vidzemē un Latgalē mēs to atdodam izplatīšanai vairumtirgotājiem,” uzsver G.Sidorčiks.

“Ceptuvē interesentu grupām piedāvājam ekskursijas, kur var apskatīties, kā top maize, kā arī rīkojam meistarklases cepumu cepšanā un dekorēšanā. Aktīvākie radošo darbnīcu apmeklētāji ir tuvējo skolu – Auces un Bēnes vidusskolas – skolēni. Tagad, kad ceptuvē ir sācies piparkūku laiks, bērni darbojas ar piparkūku mīklu, bet citā laikā – ar smilšu mīklu.

Visu rakstu varat izlasīt 21.novembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa