Atvieglos jaunuzņēmumu iespējas pietiekties atbalstam

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi grozījumus Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā ar mērķi atvieglot jaunuzņēmumu iespējas pietiekties atbalstam.

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī ar mērķi veicināt strauji augošu jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā un sekmēt pētniecības attīstību un pētniecības produktu komercializāciju. 2018.gada 10.maijā likums tiks precizēts, paplašinot likuma tvērumu attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla investora definējumu, kā arī tika uzlabota likumā noteiktā atbalsta sniegšanas kārtība.

Tomēr pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un jaunuzņēmumu sniegtās informācijas, regulējumu nepieciešams precizēt, lai pilnveidotu kvalifikācijas nosacījumus, kas praksē ir izrādījušies nepiemērojami un stingrāki, kā to paredz valsts atbalsta nosacījumi.

"Kopš likuma un saistīto normatīvo aktu stāšanās spēkā atbalsta programmās apstiprināti ir tikai četri jaunuzņēmumi, un, lai gan vairāki uzņēmumi ir izrādījuši interesi par dalību programmā, esošais regulējums un ierobežojumi liedz uzņēmumiem kvalificēties likumā noteiktajam atbalstam," secināja EM.

Sagatavotie grozījumi likumā paredz iespēju atbalstam kvalificēties arī jaunuzņēmumiem, kuri, lai saņemtu riska kapitāla ieguldījumu, dibinājuši saistīto uzņēmumu ārvalstīs. Atbalsts tiktu sniegts tikai Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrētajai kapitālsabiedrībai.

Ņemot vērā, ka atsevišķu jaunuzņēmumu biznesa idejas izstrādes process var būt ilgāks par pieciem gadiem, likumprojektā tiek palielināts vecums kopš to reģistrēšanās komercreģistrā kā viens no kvalifikācijas kritērijiem - no pieciem līdz septiņiem gadiem.

Tāpat, lai novērstu nodokļu optimizāciju, likumprojektā ir ietverts nosacījums izslēgt jebkādu saistību ar citiem komersantiem gan caur fiziskām, gan juridiskām personām. Tas nozīmē, ka atbalsts tiks sniegts tikai autonomiem komersantiem, kura akcionāriem nepieder citi komersanti.

Ar likuma grozījumiem arī mīkstināta prasība, ka 70% darba ņēmējiem jaunuzņēmumā ir jābūt ar maģistra vai doktora grādu. Šī prasība samazināta līdz 50%.

Savukārt, lai samazinātu administratīvo slogu jaunuzņēmumiem, piesakoties atbalsta programmām, ar likumprojektu tiks pagarināts atbalsta periods no 12 mēnešiem līdz 24 mēnešiem.

Patlaban likumprojekts ir saskaņošanas procesā un par to vēl jālemj Ministru kabinetam, bet gala lēmums jāpieņem Saeimai.

Saskaņā ar Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas "Startin.lv" datiem, 2018.gadā Latvijā darbojas aptuveni 320 jaunuzņēmumu, kas spējuši piesaistīt investīcijas vairāk nekā 210 miljonu eiro apmērā.

Foto: LIAA Jelgavas biznesa inkubators