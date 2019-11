Darbu sākusi par 1,4 miljoniem eiro izbūvētā “Fortum” siltumenerģijas akumulācijas iekārta

Jelgavā ekspluatācijā nodota un sākusi darbu siltumapgādes uzņēmuma “Fortum” siltumenerģijas akumulācijas iekārta, kuras izbūve maksājusi 1,4 miljonus eiro, informē uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa.



Tvertne atrodas pie “Fortum” biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A. Iekārta ir pilnībā integrēta Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmā un tās vadību un darbību nodrošina esošās koģenerācijas stacijas operatori no stacijas vadības telpas.

Siltumenerģijas akumulācijas iekārta ir 5000 kubikmetrus liela siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas uzkrāj saražoto siltumenerģiju, lai to izmantotu siltumenerģijas pieprasījuma maksimumstundās.

Jau vēstīts, ka siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūves mērķis ir iegūt primārā energoresursa - šķeldas –, ietaupījumu, uzlabojot esošās koģenerācijas stacijas lietderības radītājus, maksimāli optimizēt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesu atbilstoši siltumenerģijas pieprasījumam un situācijai elektroenerģijas tirgū, panākot vēl lielāku siltumnīcefekta gāzu izmešu samazinājumu Jelgavas centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

Tvertne uzkrās saražoto siltumenerģiju, lai to izmantotu siltumenerģijas pieprasījuma maksimumstundās, pārsvarā apkures sezonas nakts periodos, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas ir augsts, bet pēc elektroenerģijas - zems. Tādējādi tiks samazināta siltumenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā nakts stundās un daļa no nepieciešamās siltumenerģijas tiks nodrošināta no akumulācijas tvertnes.

Savukārt dienas laikā, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas samazinās, bet pēc elektroenerģijas palielinās, koģenerācijas stacija spēs ražot siltumenerģiju, nododot to gan siltumtīklos, gan akumulācijas tvertnē. Līdz ar to koģenerācijas stacija strādās vienmērīgi ar stabilu jaudu, nodrošinot labākus lietderības radītājus un tādējādi ekonomējot primāro energoresursu – šķeldu –, skaidroja Matisa.

“Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies kurināmā, elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kas, savukārt, pozitīvi ietekmēs vidi, uzlabosies koģenerācijas stacijas efektivitāte, samazināsies izmešu emisijas un siltumnīcefektu radošās ogļskābās gāzes izplūde atmosfērā, kā arī samazināsies ražošanas izmaksas,” informēja uzņēmuma pārstāve.

