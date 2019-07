Graudu pārstrādes uzņēmums "Dobeles dzirnavnieks" šogad plāno iepirkt 350 000 tonnas graudu, no kurām vismaz 30 000 tonnas - bioloģiski audzētos graudus, informēja uzņēmumā.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils pastāstīja, ka līdz ar ziemas miežu un agro kviešu šķirņu kulšanu "Dobeles dzirnavnieks" pagājušajā nedēļā sācis graudu pieņemšanas sezonu un šogad plāno iepirkt 350 000 tonnas graudu, no kurām pārstrādāt vismaz 265 000 tonnu.

Viņš piebilda, ka pirmo pieņemto kviešu apjoms liecina par augsta līmeņa graudu kvalitāti, izņemot atsevišķas kravas, kurām novērots samazināts graudu krišanas skaitlis. "Uz jauno graudu pieņemšanas sezonu raugāmies optimistiski un šī brīža prognozes liecina, ka Baltijā gaidāma rekordraža, ja vien laika apstākļi neieviesīs savas korekcijas," prognozēja Amsils. Precīzākus secinājumus par graudu kvalitāti varēs izdarīt tuvākās nedēļas laikā, kad sāksies masveidīga kviešu kulšana.

Kompānijā arī informē, ka graudu kulšanas sezona šogad sākās neparasti agri, jo pirmie ziemas mieži novākti jau 30.jūnijā un šobrīd to kulšana rit pilnā sparā. Ziemas miežu kvalitāti var vērtēt kā labu, šī brīža pļāvums rāda, ka to vidējā ražība ir piecas līdz sešas tonnas no hektāra.

Lielāku graudu pieņemšanas intensitāti "Dobeles dzirnavnieks" plāno šīs nedēļas laikā, jo vairums zemnieku sāk kult agrās ziemas kviešu šķirnes. Paralēli sākas rudzu un zirņu ražas novākšana, kā arī turpinās ziemas rapšu kulšana, informēja uzņēmumā. "Sākoties intensīvākam graudu pieņemšanas periodam, strādājam septiņas dienas nedēļā un pielāgojam darba laiku lauksaimnieku vajadzībām," pastāstīja Amsils.

Kompānijā atzīmēja, ka "Dobeles dzirnavnieks" šosezon tāpat kā iepriekš pieņems graudus trīs graudu pieņemšanas punktos - Dobelē, Aucē un Gulbenē. Graudu pieņemšanas punkti Aucē un Gulbenē darbu sāks šonedēļ.

"Dobeles dzirnavnieks" 2018.gadā strādāja ar 117,35 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 9,8% - līdz 3,766 miljoniem eiro.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Dobeles dzirnavnieks" ir reģistrēts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 3,817 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ar 93,99% akciju ir Igaunijas graudu ražotājs "Tartu Mill". "Dobeles dzirnavnieka" galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana.





