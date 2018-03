Saldējuma ražotāja "Druva food" nekustamo īpašumu, kustamo mantu un ieķīlāto preču zīmi par gandrīz miljonu eiro iegādājies pērn reģistrētais uzņēmums "Tērvete food", kura mērķis ir atsākt ražošanu, pastāstīja "Druva food" maksātnespējas procesa administratore Daina Zaķe.



Viņa pastāstīja, ka "Tērvete food" izsolē ar vienu soli ir iegādājies "Druva food" mantas kopību. Ja tiesa apstiprinās izsoles aktu, kompānija samaksās solīto naudu un izpildīsies visi likumā noteiktie nosacījumi, lai "Tērvete food" kļūtu par "Druva food" kustamās mantas īpašnieci. Tādejādi kompānija iegūs 112 vienības dažādu iekārtu un citu pamatlīdzekļu turpmākai ražošanas procesa nodrošināšanai un nekustamo īpašumu – neapdzīvojamu ēku un būvi, kā arī preču zīmi "Druva food".

Pēc Zaķes teiktā, "Tērvete food" mērķis, iegādājoties "Druva food" mantas kopību, ir atsākt ražošanu un, visticamāk, ražot tieši saldējumu. "Neredzu citu pielietojumu tam visam. Attiecībā uz īpašumu viņi var rīkoties, kā grib, bet man nav informācijas, ka viņi vēlētos to sadalīt, jo tādējādi ražotne zaudēs savu vērtību," teica Zaķe.

Viņa pastāstīja, ka izsoles sākumcena bija 950 670 eiro, bet tās solis bija 47 533,5 eiro. Kopumā "Tērvete food" kompānijas "Druva food" mantas kopība izmaksājusi 998 203,5 eiro. Tālāk jau nosolītājam ir jāizpilda visi likumā paredzētie nosacījumi, tostarp jāsamaksā starpība starp iemaksāto drošības naudu un kopējo nosolīto summu, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par kustamo mantu un valsts nodeva. Ja visi nosacījumi izpildīsies, "Druva food" mantas kopība ar tiesas lēmumu pāries "Tērvete food" īpašumā.

Jau ziņots, ka "Druva food" Saldus rajona tiesa pērn, 31.oktobrī pasludinājusi maksātnespējas procesu, un saskaņā ar Saldus rajona tiesas spriedumu par uzņēmuma maksātnespējas administratori šajā maksātnespējas procesā ir iecelta Zaķe, kura saskaņā ar Maksātnespējas likumu ir sastādījusi "Druva food" mantas pārdošanas plānu.

Saskaņā ar "Firmas.lv" sniegto informāciju, pieteikumu par AS "Druva food" maksātnespējas procesa pasludināšanu pagājušā gada 10.oktobrī tiesā iesniedza uzņēmums "Time to be" , kas "Druva food" ražotnē izremontēja saldētavu, un kuram "Druva food" par paveiktajiem darbiem nesamaksāja. Pērn 18.oktobrī pieteikumu par AS "Druva food" maksātnespējas procesa pasludināšanu iesniedzis arī uzņēmuma bijušais izpilddirektors Nerijus Gedeika, kuram "Druva food" nebija pilnībā izmaksājis darba algu.

"Druva food" pārstāvis Aldis Ošenieks tiesas sēdē 31.oktobrī atzina pieteikumus un paskaidroja, ka "Druva food" nespēj segt visus kreditoru prasījumus, kā arī uzņēmumam ir nodokļu parāds valstij. Kaut arī "Druva food" ir liels pamatkapitāls, visi pamatlīdzekļi ir ieķīlāti, tiesas sēdē norādīja Ošenieks. Ja maksātnespējas pieteikumu nebūtu iesnieguši kreditori, to būtu izdarījis pats uzņēmums "Druva food". Ošenieks arī teica, ka Gedeikam kā kompānijas izpilddirektoram pēdējā gadā vienīgajam bija tiesības rīkoties ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem.

"Druvas food" reģistrēta 1994.gadā un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2,683 miljoni eiro. Uzņēmuma lielākie īpašnieki ir Igaunijas uzņēmums "Aktsiaselts" (50%), kā arī Aldis Ošenieks (50%), liecina informācija "Firmas.lv". 2015.gadā "Druva food" strādāja ar 2,225 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 8,1% un bija 139 588 eiro. "Druva food" 2016.gada finanšu rādītāji nav pieejami.

"Tērvete food" ir reģistrēts pērn 2.novembrī un kompānijas reģistrētais pamatkapitāls ir 10 000 eiro. Kompānija pilnībā pieder Santai Paškauskai, bet tās valdes priekšsēdētājs ir alus ražotāja "Tērvete AL" padomes priekšsēdētājs Niks Paškausks.



FOTO: no arhīva