“Easy Pack”, kur kartona kaste ir zinātne

“Sākumā izsolē iegādājos divas ēkas bez zemes, vēlāk no Privatizācijas aģentūras – zemi. Tie bija divi ar vati pildīti bijušie ugunsdzēsēju depo angāri. Abiem tecēja jumts. Uzliku pagaidu jumtu, jo pilna tā seguma atjaunošana prasa laiku un līdzekļus. Vati es tagad izmantoju siltināšanā – apkārt angāram uzbūvēts karkass, un iekšā pildu vati.



Arī kādreizējā ugunsdzēsēju depo ēka (pirms tam tur bija paklāju cehs) tagad pieder man, un attiecībā uz to arī ir idejas un plāni – tur taps dizaina telpa un birojs. No 1. jūlija darbu sāks mans draugs dizainers, kuru uzaicināju palīdzēt. Kalnciemā es sāku strādāt no janvāra, vispirms sakārtojot apkuri,” stāsta SIA “Easy Pack” īpašnieks Arnis Vējš, kamēr mēs staigājam pa Kalnciema rūpniecisko zonu, kuras pašā galā blakus moduļu māju ražotnei “WWL Houses” atrodas “Easy Pack”. Tālāk ir tikai Lielupe, kurai piekļūt un izmantot peldvietu “Easy Pack” atļāvuši kaimiņi. Priecē, ka krūmiem aizaugusī, būvgružiem un drazām pilnā padomju laika rūpnieciskā teritorija kļūst arvien sakoptāka.

SIA “Easy Pack” konkursā “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva” šogad kļuvis par laureātu nominācijā “Gada debija”. Uzņēmums nodarbojas ar kartona iepakojuma ražošanu – izgatavo gan vienkāršas kastes, gan dizaina iepakojumu.

Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 7.jūnija “Zemgales Ziņās”