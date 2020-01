Jaunie uzņēmēji tiekas “Citā bazārā” (FOTO)

Tiekoties Liepājas, Ventspils, Rīgas, Madonas un Bauskas jaunajiem uzņēmējiem, Jelgavā jau devīto reizi norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums “Cits bazārs”. Arī šogad skolēni pulcējās un savus produktus tirgoja tirdzniecības centrā “Pilsētas pasāža”, kur viņus dažādās nominācijās vērtēja īpaši izveidota žūrijas komisija.



38 dalībnieki no Jelgavas





Gadatirgū piedalījās 87 SMU, no kuriem 38 bija no Jelgavas skolām. Uzņēmumu stendus apmeklēja un vērtēja pasākuma žūrijas komisija, labākos no dalībniekiem virzot apbalvojumiem vairākās nominācijās, kā arī piešķirot žūrijas simpātiju balvas, tostarp Jelgavas domes simpātiju balvu, kas sniedz iespēju SMU pārstāvēt Jelgavu Ziemassvētku tirdziņā Francijas sadraudzības pilsētā Rī Malmezonā. Šī balva tika pasniegta uzņēmuma “Kuba kustība” komandai – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9.kom klases meitenēm Agatei Seržantei un Annikai Koklītei, kuru produkts ir īpašs koka spēļu kubs, ko var atvērt bezgalīgi daudz reižu. Uz idejas pamata tiek izgatavoti gan kubi ar fotogrāfijām, gan kubi, kas paredzēti bērniem, kuri apgūst vārdus, kā arī kubi kalendāri.

Simpātiju balvas pasniedza arī Jelgavas Zonta klubs, pilsētas izglītības pārvalde, “Swedbank”, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, tirdzniecības centrs “Pilsētas pasāža”, SIA “Signum”, bistro “Silva” un “Karameļu darbnīca”.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu uzņēmuma “Bon Style” ražotās lina auduma kabatiņas galda piederumu ievietošanai tika pie videi draudzīgākā produkta titula. Savukārt “Frosy”, kas arī pārstāvēja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju, ieguva balvu nominācijā “Uz zināšanām balstīts produkts vai pakalpojums”.





Foto: Eva Pričiņa un Samanta Peipiņa