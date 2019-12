Jelgavā notiks forums uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

Jelgavā, Pasta salā, restorānā “Pilsētas elpa”, 12.decembrī pulksten 14 norisināsies darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca “Biznesa tendences 2020” ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem, informē pasākuma rīkotāji.

Pasākuma ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu viedokļus par uzņēmējdarbības vidi, rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, kas uzņēmējiem konkrētajā regionā pieejama gan no Latvijas, gan no dažādiem Eiropas Savienības avotiem.

Nākamās domnīcas sekos Valmierā, Liepājā, Ventspilī un Mārupē, un noslēgsies 2020. gada pavasarī. Pasākumu ciklu rīko Latvijas Darba devēju konferederācija (LDDK), attīstības finanšu institūcija “Altum” un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver: “Tiekoties ar uzņēmējiem reģionos, esam pārliecinājušies, cik daudz jaudīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu tur darbojas, tāpēc biznesa domnīcās gribam pastāstīt, kā darba devējiem, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus, kļūt par ietekmīgu spēku sociālekonomisko interešu līdzsvarošanā, kā arī diskutēt par reģionā aktuālajiem attīstības un sadarbības izaicinājumuiem”.

“Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš teic: “Uzņēmējdarbības attīstīšanai pieejamais dažādu finanšu instrumentu klāsts Latvijā ir plašāks nekā jebkad. Vienlaikus redzam virkni pārvaramu faktoru, kas kavē uzņēmēju varēšanu šo finansējumu likt lietā. Biznesa domnīcās fokusēšos uz šo faktoru radītajiem biznesa paradoksiem un to, cik plašs ir uzņēmējiem paredzēto finanšu instrumentu klāsts.”

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists atzīst: “Eiropas fondu investīcijas ir lieliska iespēja attīstīt biznesa projektus ātrāk un jaudīgāk, panākot ekonomikas izrāvienu. Taču šobrīd uzņēmēji un Latvijas tautsaimniecība kopumā riskē nonākt tā sauktajā “vidējo ienākumu slazdā”. “Zemu augošie augļi” – lēts un viegli pieejams darbaspēks, ir noplūkti, un jāmaina biznesa modelis uz ilgtspējīgu, inovācijās un tehnoloģijās balstītu attīstību. Eiropas fondi, ja tie investēti gudri un tālredzīgi, var būt Latvijas modernizācijas motors.”

Pasākuma gaitā Līga Meņģelsone pastāstīs par uzņēmējiem aktuālajām likumdošanas iniciatīvām un iespējām, kā risināt darbaspēka pieejamības jautājumus. Reinis Bērziņš analizēs paradoksus, kas ietekmē un nereti arī kavē plaši pieejamā finansējuma izmantošanu sekmīgai biznesa attīstīšanai. Mārtiņš Zemītis aktualizēs jautājumu, vai Eiropas nauda palīdz uzņēmējiem un Latvijai kopumā izrauties no vidēju ienākumu slazda, savukārt LDDK eksperts Jānis Hermanis prezentēs ieskatu par globālās ekonomikas ietekmi uz konkrētā reģiona tautsaimniecību. Svarīga domnīcas sadaļa būs dalībnieku diskusija.

