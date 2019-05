Jelgavas uzņēmums “PET Baltija” meklē jaunus eksporta tirgus pasaules lielākajā industrijas izstādē Ķīnā

No 21. līdz 24. maijam Guandžou, Ķīnā, norisinās 33. Starptautiskā plastmasas un gumijas industrijas izstāde “Chinaplas”, kas ir lielākā nozares izstāde pasaulē. Tajā piedalās arī “Eco Baltia grupa” otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumi AS “PET Baltija”, SIA “Nordic Plast” un SIA “Eco Baltia vide”, lai meklētu jaunus sadarbības partnerus un noieta tirgus otrreizējo izejvielu produktiem. “Eco Baltia vide” izstādē prezentē riepu pārstrādes rezultātā iegūtas gumijas granulas, kuru ražošanu sāks šovasar.

Šobrīd “Eco Baltia grupa” otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumi savu produkciju eksportē uz Igauniju, Lietuvu, Somiju, Dāniju, Poliju, Vāciju, Čehiju, Austriju, Bulgāriju, Itāliju, Apvienoto Karalisti, Luksemburgu, Franciju, Ķīnu un Saūda Arābiju. Tomēr, kā atzīst uzņēmumu pārstāvji, ņemot vērā straujo nozares attīstību, Latvijai ir jāveicina nozares konkurētspēja starptautiskā mērogā.

“Atkritumu otrreizējā pārstrāde ir joma, kas turpmākajos gados Eiropā tikai attīstīsies, jo arvien pieaug ES mērķi atkritumu pārstrādei un tiek noteikti arī jauni vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu tirdzniecības aizliegumi. Šobrīd esam veiksmīgi sevi pierādījuši kā tirgus līderus polimēru pārstrādē Baltijas mērogā, taču, ņemot vērā, ka atsevišķas Āzijas valstis slēgušas savus tirgus importam, Eiropā un Latvijā būs nepieciešamas jaunas pārstrādes jaudas.

Izstādē, kur vienkopus pulcējušies lielākie industrijas pārstāvji, ir lieliska iespēja mūsu uzņēmumiem pavērt horizontu vēl plašāk un atrast jaunus noieta tirgus un sadarbības partnerus, kas mums ir nepieciešami starptautiskās konkurētspējas celšanai un arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai ražošanā,” uzsver “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Izstādē piedalās vairāk nekā 3500 dalībnieku no visas pasaules, un iekārtoti 11 nozares lielvalstu un reģionu paviljoni (Austrija, Francijam Vācija, Itālija, Japāna, Koreja, Šveice, Apvienotā Karaliste, ASV, Ķīna un Taivāna), kas kopā aizņem vairāk nekā 250 000 kvadrātmetru. Sagaidāms, ka šogad izstādi četru dienu laikā apmeklēs vairāk nekā 180 000 interesentu no 150 valstīm.

“Nozares ietvaros Latvijā un arī Eiropā ļoti veiksmīgi attīstāmies un arvien mērķtiecīgāk palīdzam arī Latvijai kopumā pozicionēties polimēru pārstrādes kompetenču kartē. Līdz šim esam jau veiksmīgi sadarbojušies ar Ķīnu un citām Āzijas valstīm, mums ir partneri arī Amerikas kontinentā, kuri devuši mums pārliecību, ka varam un gribam būt arī globāli spēlētāji. Lai to sasniegtu, pašiem jābūt vēl aktīvākiem plašajos pasaules tirgos. Tāpēc ar savu stendu un piedāvājumu esam tur, kur tiekas nozares vadošie eksperti un uzņēmumi no visas pasaules. Izstāde mums ir lieliska platforma, kurā uzzināt nozares jaunumus, jaunākās tehnoloģijas un inovācijas, lai paplašinātu savu darbību, palielinātu darbības jaudas un atrastu ieinteresētus ilgtermiņa partnerus līdz šim neapgūtos, bet perspektīvos tirgos,” norāda PET pudeļu pārstrādes rūpnīcas AS “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs Kaspars Fogelmanis, piebilstot, ka šobrīd polimēru un gumijas pārstrādes nozare strauji aug un sinerģijā ar zinātniekiem arvien paplašinās jomas, kurās tiek izmantoti plastmasas un gumijas pārstrādes produkti.

“Chinaplas” dibināts 1983. gadā kā Ķīnas plastmasas un gumijas ražotāju tikšanās vieta, kas vairāk nekā 30 gadu laikā kļuvusi ne tikai par iecienītu biznesa platformu, bet arī vienu no ietekmīgākajiem pasaules gadatirgiem un vieglās rūpniecības industrijas galvenajiem notikumiem.

Izstāde ir sadalīta 20 tematiskās zonās, kur izceltas tādas rūpniecības jomas kā mašīnbūve, 3D tehnoloģijas, palīgiekārtas un testēšanas ekipējums, presēšanas iekārtas, dažādu plēvju ražošanas tehnoloģijas, plastmasas iepakojums, “gudrās” ražošanas tehnoloģijas, ķimikālijas, bioplastmasa, kompozītmateriāli, pārstrādāta plastmasa utt. “Chinaplas” organizē ”Adsale Exhibition Services Ltd” un “Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd.” sadarbībā ar Ķīnas Nacionālo vieglās rūpniecības padomi, Ķīnas Plastmasas ražotāju asociāciju un vairākām citām nozares asociācijām.

SIA “Eco Baltia grupa” pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā. 2017.gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 53,4 miljonus eiro “Eco Baltia grupa” nodrošina vairāk nekā 700 darbavietas. Grupas uzņēmumi sadarbojas ar 46 600 klientiem Latvijā un ārpus tās. “Eco Baltia grupas” uzņēmumi nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei - "Latvijas Zaļais punkts", "Eco Baltia vide", "Eko Kurzeme", "Jumis", "PET Baltija", "Nordic Plast" un "Eco Teh Baltia".

Foto: petbaltija.lv