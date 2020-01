Konkursā “Laukiem būt!” pieteikts rekordliels ideju skaits

Konkursā “Laukiem būt!” pieteikts rekordliels biznesa ideju skaits – 68, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC).



Vislielākā aktivitāte reģionos bija no jauniešiem Vidzemē - 19 jaunieši un 19 biznesa plāni, kā arī un Latgalē - 17 jaunieši un 19 biznesa plāni. Savukārt visvairāk jauniešu startēja no Krustpils novada – pieci, no Jelgavas un Preiļu novadiem – pa četri.

Idejām bagātākais dalībnieks, kurš iesniedzis trīs biznesa plānus, pārstāv Gulbenes novadu. Šis dalībnieks trīs biznesa plānos piedāvāja programmējamas vadības iekārtas ar automātiku dažādu iekārtu kontrolei, inženiera pakalpojumus sarežģītu iekārtu remontam un eksotisku sēņu audzēšanu.

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Baiba Gulbe norādīja, ka jaunie uzņēmēji seko līdzi sabiedrības interesēm, piedāvājot videi draudzīgu uzņēmējdarbību un arī sabiedrībā iecienītus tendences - dažādas meistarklases, neparastas naktsmītnes lauku tūrismā - glempingu uz salas, siltumnīcas tipa viesu namu u.c.

Iesniegtās biznesa idejas sadalītas četrās kategorijās: uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē, kur iesniegti 13 biznesa plāni, uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē (pakalpojumu sniegšana), kur iesniegti 28 biznesa plāni, uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē (ražošana) - 22 biznesa plāni un lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana - pieci biznesa plāni.

Darbu izvērtēšana notiks līdz februāra beigām, kad uz mācībām aicinās jauniešus, kuru idejas atbilst konkursa kritērijiem un ir dzīvotspējīgas. Konkursa pusfināls un fināls notiks marta sākumā.

Konkursa “Laukiem būt” pusfinālā startēs visi jaunieši, savukārt uz finālu tiks izvirzīti 16 labākie, kuri cīnīsies par kopējo balvu fondu 20 000 eiro.

“Laukiem būt!” jau astoto gadu pēc kārtas rīko LLKC.





Foto: no arhīva