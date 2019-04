Konkursā "Laukiem būt!" uzvar Kurzemes, Vidzemes un Zemgales jauniešu projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā konkursam "Laukiem būt!" pirmās vietas dažādās kategorijās ieguvuši Kurzemes, Vidzemes un Zemgales jauniešu projekti. Laureātu apbalvošana notika aizvadītās nedēļas nogalē Abgunstes muižā, informē LLKC.

Kategorijā "Lauksaimniecība" pirmo vietu ar ideju par mikrozaļumu audzēšanu saņēma Dace Damberga no Talsu novada. Otro vietu ieguva Emīls Jauntēvs no Balvu novada ar ideju par aitu nagu griešanas un cirpšanas pakalpojumu sniegšanu. Trešo vietu ieguva Maija Dauģele ar ieceri Kandavas pusē izveidot valriekstu dārzu, bet diplomu par dalību un 100 eiro naudas balvu - Mairita Ķilda ar ideju par šķirnes trušu audzēšanu Jaunpils novadā.

Kategorijā "Nelauksaimniecība - pakalpojumi" pirmo vietu žūrijas vērtējumā saņēma Māris Skujiņš, kurš Līgatnes novadā piedāvās briežu vērošanas staciju, otro vietu - Juris Zīmelis no Preiļu puses ar auto virsbūves iespiedumu remontu bez krāsošanas, trešo vietu - Elīna Zeiliņa no Olaines novada ar radošajām darbnīcām lūpu krāsu izveidē, bet diplomu un 100 eiro - Kristīne Dunike no Bauskas novada ar SPA procedūru piedāvājumu.

Kategorijā "Nelauksaimniecība - ražošana" par labāko tika atzīta Inga Elksne no Madonas novada ar ideju par pindu un pirtsslotu izgatavošanu. Otro vietu ieņēma Anna Jurgaite no Dobeles novada ar dabīgās kosmētikas "Ezervanna" piedāvājumu. Savukārt diplomu un 100 eiro - Evita Briņķe no Aizkraukles novada ar dažādu koka sagatavju ražošanu.

Kategorijā "Produkcijas pievienotās vērtības radīšana" pirmā vieta par bioloģisko cepumu pusfabrikātu un ogu smēriņa ražošanu tika Leldei Bārai no Jelgavas novada, savukārt uzņēmums "Smalkais muslis" no Olaines novada ieņēma otro vietu, bet Jānis Silabriedis no Rēzeknes novada ar gaļas uzkodu ražošanu - trešo vietu. Diplomu un 100 eiro naudas balvu saņēma arī Evita Šmithena no Talsu novada ar ieceri gatavot pieneņu sakņu un lapu pulveri.

Pirmo vietu ieguvēji konkursā ieguva galveno balvu - 2400 eiro vērtībā, bet konkursa finālā otrās vietas ieguvējam piešķīra 1400 eiro, trešās vietas ieguvējam - 1000 eiro, bet ceturtās vietas ieguvēji saņēma diplomu un 100 eiro naudas balvu.

Jau ziņots, ka LLKC rīkotajam konkursam "Laukiem būt!" bija pieteiktas 64 jauno uzņēmēju biznesa idejas, kas ir vairāk nekā pērn, kad tika pieteiktas 52 idejas.

Konkursa atbalstītāji ir valsts attīstības finanšu institūcija "Altum", kas kopīgi ar LLKC piedalās apmācību procesā un arī konkursa žūrijā.

Foto: Agnese Geidāne