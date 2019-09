Krāsainā pasta, kas raisa pozitīvas emocijas (FOTO)

Kad ierodamies pavāra, bet tagad jau septiņus mēnešus – pilnas slodzes uzņēmēja un svaigās pastas, kas tiek piedāvāta ar zīmolu “Color Pasta”, ražotāja Arno Polīša dzīvoklī Ozolniekos, domājam, ka galvenais darbs notiek virtuvē, taču Arno tūlīt teic, ka tā nav, jo galvenais notiekot tur (viņš rāda uz atvērtu ieslēgtu portatīvo datoru).

Latvijā veikalos galvenokārt var nopirkt klasiskos kaltētos makaronus, bet “Color Pasta” produkcija atšķiras ar to, ka tā ir svaiga un tās sastāvā 33 procenti ir dārzeņu sulas un biezeņi, produktiem nav pievienotas krāsvielas vai konservanti. “Color Pasta” zīmols ir paša izdomāts, jo tas taču ir vienkārši – tā ir krāsaina pasta. Tad izveidota tāda paša nosaukuma lapa “Facebook” un pēc tam nodibināts uzņēmums SIA “Pasta House”.

Latvijas veikalos gan ir nopērkami šāda veida produkti, piemēram, “Rimi” olu nūdeles, kas pēc veikalu tīkla pasūtījuma tiek gatavotas Itālijā, bet vietējie uzņēmēji šādu produktu neražo vai ražo ļoti maz, turpina Arno. Pastas ražotājs piebilst, ka viņš saviem produktiem nepievieno olu, tāpēc tos var lietot vegāni. Par to vēsta arī uzraksts uz iepakojuma, un arī produkti vegāniem Latvijā vēl ir nosacīti brīva niša.

Patlaban Arno Polītis piedāvā divus makaronu veidus – “farfalle” jeb tulkojumā no itāļu valodas – tauriņus un “tagliatelle”. Kā sausos makaronus “farfalle” Latvijā importē no Itālijas, un Arno uzskata, ka tas nav slikti, bet svaigā pasta šādā formā pie mums vēl nebija pieejama un joprojām ir brīva niša. Otrs svaigās pastas veids tiek gatavots, to sagriežot garās lentītēs, kam itāļu valodā dots nosaukums “tagliatelle”. “Divriteni šajā jomā neizgudrosi,” nosaka jaunais uzņēmējs, piemetinot, ka pieturas pie pastas dzimtenē Itālijā radītajiem makaronu veidiem.Kad jautāju, kā tad pareizi jāsaka: pasta vai makaroni, Arno teic, ka visi makaroni ir pasta un visa pasta ir makaroni – pareizi būs abējādi, bet cilvēkiem jau reizēm patīkot padiskutēt par šo tēmu, lai gan tas vairāk līdzinās diskusijai par to, kas bija pirmais – vista vai ola.

Foto: Ruslans Antropovs