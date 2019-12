Labāko Zemgales reģiona uzņēmēju vidū arī cauruļu ražotājs "Evopipes" un LED gaismekļu ražotājs "Vizulo

Par titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" īpašniekiem šogad kļuvis arī cauruļu ražotājs SIA "Evopipes" un LED gaismekļu ražotājs SIA "Vizulo", liecina Zemgales plānošanas reģiona sniegtā informācija.

"Evopipes" konkursā pārstāvējis Jelgavu, bet "Vizulo" - Iecavas novada. Tāpat balvu ieguva SIA "Jēkabpils zieds", SIA "Aizkraukles saldumi", SIA "Slaides" no Aknīstes novada, "Zaigas nams" no Auces novada, kā arī SIA "Kronis" no Bauskas novada. Dobeles novadu pārstāv SIA "J.E.F.", Jaunjelgavas novadu SIA "Velmaraiši", bet no Jelgavas novada sumināšanai virzīta biedrība "Radošuma meka".

Balvas ieguvusi arī ZS "Cielavas" no Jēkabpils novada, SIA "Hanza-elektro" no Kokneses novada, ZS "Avotiņi" no Krustpils novada, ZS "Bērzi" no Neretas novada, SIA "Bildberg" no Ozolnieku novada un SIA "ECOS" no Pļaviņu novada. Sumināts arī uzņēmums SIA "Kommats" no Rundāles novada, Salas novadu pārstāvošā SIA "Miķelāni bekons", SIA "Woodprint" no Skrīveru novada, SIA "Lielķēniņš" no Tērvetes novada, ZS "Bogdani" no Vecumnieku novada un SIA "RA 5" no Viesītes novada.

Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem - uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem - Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Jau vēstīts, ka atbilstoši nolikumam visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju vidū minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Foto: no arhīva