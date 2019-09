Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra apgrozījums pērn pieauga par vienu procentu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pagājušajā gadā strādāja ar 9,172 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt centra peļņa samazinājās par 24,2% un bija 12 794 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

LLKC gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka centra apgrozījumā 3,037 miljonus eiro veidoja ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kamēr 3,976 miljonus eiro veidoja ieņēmumi no sabiedriskā finansējuma pakalpojumiem, bet 2,159 miljoni eiro gūti no projektiem.

Tostarp ieņēmumi no maksas komercpakalpojumiem pērn saruka par 7,4% salīdzinājumā ar 2017.gadu, kas galvenokārt saistīts ar mazāku finansējumu lauksaimniekiem izsludinātajās investīciju projektu kārtās. Vienlaikus par 4,7% pieauga ieņēmumi ārvalstu un Latvijas projektu segmentā, LLKC sākot īstenot vairākus Lauku attīstības programmas pasākumus, bet ieņēmumi no sabiedriskā finansējuma pakalpojumiem palielinājās par 6,4%.

Tāpat LLKC vadība norāda, ka pagājušajā gadā LLKC gūtā peļņa atbilst uzņēmuma korporatīvajai politikai.

2017.gadā LLKC strādāja ar 9,08 miljonu eiro apgrozījumu un 16 869 eiro peļņu.

LLKC ir reģistrēts 1997.gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,139 miljoni eiro. Centra kapitālā 99,3% pieder Zemkopības ministrijai.

Foto: LLKC