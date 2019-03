"Laukiem būt!" finālā par naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai sacentīsies 16 jaunieši

Šodien notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotā konkursa "Laukiem būt!" fināls, kurā par naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai sacentīsies 16 jaunieši četrās dažādās kategorijās, aģentūru LETA informēja LLKC.

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē" jaunieši konkursa pusfinālā iesniedza kopumā 19 idejas, pēc kuru prezentācijas un biznesa plānu izvērtēšanas finālā iekļuva Emīls Jauntēvs no Balvu puses ar aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojumu, Mairita Ķilda no Tukuma novada ar projektu "Ķildas trusis", kā arī divas biznesa idejas no Talsu puses - Dace Damberga ar mikrozaļumu audzēšanu un Maija Dauģele ar ieceri izveidot valriekstu dārzu.

Žūrija lēma arī par speciālbalvas - apmaksātas mentora konsultācijas - piešķiršanu katrā no kategorijām, kas tika Agitai Briedei, lai īstenotu ieceri par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību saimniecībā "Jaunmeldri".

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē - pakalpojumu sniegšanā" starp 22 biznesa idejām finālā iekļuva Elīna Zeiliņa no Olaines novada ar ideju par lūpu krāsu radošo darbnīcu "PATI", Kristīne Dunika no Bauskas novada ar SPA procedūru piedāvājumu "Vieta, kur satikt sevi", Juris Zīmelis no Preiļu puses ar auto virsbūves iespiedumu remontu bez krāsošanas, kā arī Māris Skujiņš no Cēsu puses ar ieceri veidot savvaļas briežu vērošanas staciju. Žūrijas speciālbalva nonāca Līvas Apriķes idejas īstenošanai par meistarklasēm maizes cepšanā un siera siešanā viesu uzņemšanai.

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē - ražošana" starp 11 biznesa idejām finālā iekļuva Anna Jurgaite no Dobeles novada ar dabīgās kosmētikas darbnīcas "Ezervanna" produktiem, Sintijas Loginas porcelāna darbnīca no Preiļu novada, Ingas Elksnes pindu (augu sainīšu) un pirtsslotu izgatavošana Madonas pusē, kā arī Evita Biķe ar koka izstrādājumiem no Aizkraukles novada. Žūrijas speciālbalvu saņēma Elīna Bērziņa tekstilizstrādājumu ražošanai un šūšanai savā darbnīcā "Melleņlillā".

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja pievienotās vērtības radīšana - pārstrāde" starp 11 pieteiktajām biznesa idejām finālā iekļuva Ilze Kalāce-Bērziņa un Ieva Biķe no Olaines novada ar smalkā mušļa ražotni, Lelde Bāra no Jelgavas novada ar bioloģisko cepumu pusfabrikātu un ogu smēriņa ražošanu, Evita Šmithena no Talsu novada ar pieneņu sakņu un lapu pulvera ražošanu, kā arī Jānis Silabriedis no Rēzeknes novada ar gaļas uzkodu gatavošanu. Silabriedis saņēma arī žūrijas speciālbalvu.

Jau ziņots, ka LLKC rīkotajam konkursam "Laukiem būt!" bija pieteiktas 64 jauno uzņēmēju biznesa idejas, kas ir vairāk nekā pērn, kad tika pieteiktas 52 idejas.

Konkursa atbalstītāji ir valsts attīstības finanšu institūcija "Altum", kas kopīgi ar LLKC piedalās apmācību procesā un arī konkursa žūrijā.

