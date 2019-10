Mobilās lietotnes un ilgtspējīgi produkti – Latvijas skolēni pārsteidz ar biznesa idejām; īpaši aktīvi ir vidusskolēni no Jelgavas

Noslēgusies “Swedbank” konkursa “Biznesa skices” pirmā kārta – noskaidroti 20 pusfinālisti, īpaši aktīvi vidusskolēni no Jelgavas, informē “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Mobilās lietotnes ēdienreižu plānošanai, otrreiz pārstrādātu apģērbu dizains, ierīces, lai palīdzētu velosipēdistiem nakts stundās pārvietoties drošāk – šīs ir vien dažas no jauniešu iesniegtajām idejām “Swedbank” sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia” un Projektu banku rīkotajā biznesa plānošanas konkursā “Biznesa skices”.

Apliecinot savu vēlmi uzsākt uzņēmējdarbību un likt savai idejai pelnīt, konkursa pirmajā kārtā Latvijas vidusskolēni iesniedza teju 100 biznesa plānus, no kuriem 20 žūrijas visaugstāk novērtētie turpinās cīņu par finansiālu atbalstu savas biznesa idejas attīstīšanai. Konkursā aktīvi bijuši jaunieši no arī no Jelgavas – pusfinālistu vidū ir vairākas komandas no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.

Komandas, kuras veido vidusskolēni un audzēkņi no profesionālajām vidējām izglītības iestādēm – “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) dalībskolām, konkursa žūriju pārsteigušas ar mūsdienīgām biznesa idejām, atklājot, ka skolēnu redzeslokā esošās tēmas ir ne vien daudzveidīgas, bet arī aktuālas plašākai sabiedrībai. Lielākoties skolēni radījuši dažādu produktu biznesa idejas – sākot no skaistumkopšanas līdzekļiem un apģērbu dizainam līdz produktiem, kas palīdz nodrošināt ergonomisku darba vidi un drošāku pārvietošanos. Aptuveni piektā daļa konkursa pusfinālā iekļuvušo komandu piedāvā arī idejas pakalpojumu attīstīšanai, tostarp aktivitātes bērnu un jauniešu nodarbināšanai un lietotnes veselīgākam dzīvesveidam.

“Esam priecīgi, ka konkurss rosinājis vairāk nekā 200 jauniešu mācību gadu iesākt ar domām par savu biznesu un ka liela daļa komandu piedāvājušas idejas produktiem un pakalpojumiem, kas uzlabo cilvēku dzīvi. Tieši spēja saskatīt iespējas tur, kur citi redz problēmu, raksturo biznesa domāšanu,” ir pārliecināts “Swedbank” Finanšu institūta vadītājs un žūrijas pārstāvis Reinis Jansons. Vienlaikus viņš atzina, ka komandu veidotajos biznesa plānos redzams mūsdienu laikmetam raksturīgais lakonisms formulējumos, kas dažkārt tomēr žūrijai nesniedza pietiekami daudz informācijas, lai spriestu par produkta potenciālu.

Jelgavnieki – īpaši aktīvi

Visaktīvākie, izstrādājot biznesa idejas un iesniedzot pieteikumus konkursam, bijuši vidusskolēni no Rīgas, taču pusfinālistu vidū aktīvas arī komandas ārpus galvaspilsētas, tostarp arī no Jelgavas un citām Latvijas pilsētām. “Lai jaunieši noticētu saviem spēkiem, uzņemtos iniciatīvu un īstenotu savas idejas, liela loma ir tieši skolotājiem. Paldies visiem skolotājiem – “JA Latvia” skolēnu mācību uzņēmumu konsultantiem, kas atbalstījuši jauniešu centienus konkursā “Biznesa skices”” norāda R. Jansons. Viņš atklāj, ka ir vairākas skolotājas, kuru audzēkņi bijuši īpaši aktīvi, tostarp – skolotāja no Rīgas, kura iedrošinājusi konkursā piedalīties pat 34 savu audzēkņu veidotas komandas.

Konkursa pusfinālā komandas gatavos biznesa plāna projekta pieteikumu balsu un finansējuma kampaņai Projektu bankā, tai skaitā reklāmas video, bet finālā iekļuvušajiem būs iespēja kampaņu īstenot. Konkursa uzvarētājus paziņos “JA Latvia” skolēnu mācību uzņēmumu valsts mēroga pasākumā – nacionālajā gadatirgū “Cits bazārs” 7. decembrī. Apbalvotas tiks labākās trīs skolēnu mācību uzņēmumu komandas (1.vieta 3000 eiro, 2.vieta 2000 eiro, 3.vieta – 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas, ko segs “Swedbank”) un to konsultanti – aizrautīgie ekonomikas skolotāji.

Vairāk informācijas par konkursu, tā nolikumu, kā arī padomu video uzņēmējdarbības uzsākšanai: biznesaskices.lv/konkurss

Foto: publicitātes