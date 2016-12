Nākamgad mainīsies mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas kārtība

Pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro būs 12 procentu, savukārt MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro būs 15 procentu. No 2018. gada 1. janvāra MUN likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam būs vienāda – 15 procentu.

Stājoties spēkā jaunajam režīmam, kopumā būtiski lielākajai daļai mikrouzņēmumu nodokļu slogs pret iepriekš plānoto (MUN likmes samazināšana un minimālā VSAOI ieviešana) samazināsies, jo to apgrozījums ir zemāks par vidējo. Maza apjoma komersanti un saimnieciskās darbības veicēji varēs turpināt piemērot vienkārši administrējamo MUN režīmu. Tāpat šādā veidā tiks veicināta MUN sistēmas progresivitātes, jo mikrouzņēmumiem ar mazāku apgrozījumu būs mazāks nodokļu slogs. Tiem MUN, kas darbojas sezonāli, nebūs jāmaksā nodokļi laikā, kad faktiski netiek veikta uzņēmējdarbība.

Mikrouzņēmums, kas vēlas iegūt vai atgūt (ja statuss nav zaudēts likumā noteiktajos gadījumos) MUN maksātāja statusu vai arī atteikties no MUN maksātāja statusa, to var veikt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā līdz 31. janvārim.



