Noskaidros labākos Latvijas skolēnu mācību uzņēmumus; sacentīsies arī Jelgavas skolēni

No 9. līdz 10. maijam Jūrmalā norisināsies Jauno uzņēmēju dienas 2019. Pasākumā finālisti sacentīsies par Latvijas labākā skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) titulu un vidusskolas grupas SMU – par iespēju pārstāvēt valsti Eiropas labāko mācību uzņēmumu finālā Lillē, Francijā šī gada jūlijā. Pasākumu jau otro gadu organizē Latvijas lielākā izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un “Swedbank”, informē pasākuma rīkotāju pārstāve Dagnija Dižbite.

Šogad Latvijā kopumā reģistrēti 1200 mācību uzņēmumi, no kuriem dalībai SMU programmas finālā Jūrmalā izraudzīti 10 pamatskolas un 20 vidusskolas grupas pārstāvji, kuri divas dienas sacentīsies par labākā mācību uzņēmuma godu. Vidusskolas grupā labākie tiks noteikti četrās kārtās: gada pārskata vērtēšana, četru minūšu prezentācija latviešu valodā žūrijas komisijai un skatītājiem, produkta prezentēšana stendā un individuālas paneļintervijas ar žūrijas komisiju latviešu un angļu valodā. Savukārt pamatskolu skolēniem sava uzņēmuma un produkta izcilību žūrijas komisijai būs jāapliecina trīs sacensību kārtās: intervijās ar žūrijas komisiju pie sava SMU izstādes stenda, prezentācijā žūrijas komisijai un gada pārskata izvērtēšanā.

Jelgavu Jūrmalā pārstāvēs trīs SMU no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un pa vienam no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. “Gar Events” no Spīdolas Valsts ģimnāzijas nodarbojas ar orientēšanās pasākumu organizēšanu, bet SMU “Mūna” izgatavo divu domu kreklus. Turpretī SMU “Kuba kustība” prezentēs bezgalīgi atveramu kubu, kas veidots no astoņiem mazākiem koka klucīšiem.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas SMU “Aktīvs Mītavā” piedāvā izzinošas orientēšanās spēles pa Jelgavu un tās apkārtni visām vecuma grupām. Savukārt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas SMU “Time – it” ir orientējies uz mūsdienu bērnu tik iecienītās Japānas koka rotaļlietas – kendamas, izgatavošanu.

“JA Latvia” valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns uzsver: “Lielais skaits šogad reģistrēto mācību uzņēmumu apliecina, ka jaunieši ir motivēti un ieinteresēti apgūt un pilnveidot savas prasmes un papildināt savas zināšanas par uzņēmējdarbības pamatprincipiem, darbojoties praktiski. Arī šogad SMU programmas ietvaros skolēni ne vien radījuši interesantas un noderīgas preces, bet arī pierādījuši sevi kā prasmīgus pārdevējus, demonstrējuši prezentācijas spējas un izpratni par uzņēmējdarbību. Tāpēc aicinu ne tikai Jūrmalas iedzīvotājus, bet visus interesentus 9. maijā atnākt un novērtēt, cik Latvijā ir spējīgi un talantīgi jaunieši.”

Uzvarētāji tiks paziņoti “Jauno uzņēmēju dienas 2019” apbalvošanas ceremonijā 10. maijā Jūrmalā. Tiks noskaidroti 1.–3. vietas ieguvēji SMU pamatskolas un vidusskolas grupā, kā arī pasniegta balva SMU vidusskolas grupā nominācijā “Gada pārskats” un sumināts gada uzņēmējdarbības skolotājs-SMU konsultants. Īpašu balvu – braucienu uz Ameriku – pasniegs ASV vēstniecība Latvijā. Galveno balvu – tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas labāko mācību uzņēmumu finālā Francijā, pasniegs LIAA.

LIAA Inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja Sarmīte Karlsone piebilst: “Latviju Francijā pārstāvēs visneatlaidīgākā, aizrautīgākā un centīgākā SMU komanda – tā, kuras dalībniekiem mirdz acis, runājot par savu ideju. Taču būt labāko 30 Latvijas SMU vidū ir izcils jauniešu un skolotāju mācību gada darba rezultāts, ko vēlamies atzīmēt, tādēļ ir prieks veidot tradīciju un kopā ar “Junior Achievement Latvia” un lieliskiem sadarbības partneriem organizēt motivējošu un iedvesmojošu pasākumu, kur jaunie uzņēmēji sajūt gan konkurences garu, gan panākumu garšu.”

SMU vērtēšanu veiks pieredzējusi uzņēmēju, profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā būs pārstāvēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, “Swedbank”, Patentu valde, Latvijas Banka, ASV vēstniecība Latvijā, RTU “Riga Business school”, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, Biznesa augstskola “Turība”, Banku augstskola, Jūrmalas pilsētas dome, VAS “Elektroniskie sakari”, “Dienas mediji”, Finanšu nozares asociācija, Inbox.lv, LIC “Gotus”, “Blue Shockrace”, “Register company in Latvia”, “Biroja atbalsts”, Finanšu ministrija un “Printful”.

9. maijā visi interesenti tirdzniecības centrā “Korso”, Jomas ielā 37, Jūrmalā no pulksten 15.30 līdz 18 aicināti apskatīt Latvijas labāko jauno uzņēmēju produktus un tos iegādāties.

Pasākums tiek īstenots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība, sadarbībā ar ilggadējo partneri “Swedbank” un Jūrmalas pilsētas domi.

Foto: publicitātes