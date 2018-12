Par veikalu tīkla "top!" pārstāvošā uzņēmuma "Iepirkumu grupa" 3,3 procentu pamatkapitāla daļu īpašnieku kļuvis "Lekon"

Par veikalu tīkla "top!" pārstāvošā uzņēmuma SIA "Iepirkumu grupa" vienu no dalībniekiem kļuvis Rēzeknē reģistrētais mazumtirgotājs SIA "Lekon", liecina informācija Uzņēmumu reģistrā.

"Lekon" par "Iepirkumu grupas" dalībnieku kļuva, jo 17.decembrī iegādājās 3,3 procentus uzņēmuma pamatkapitāla daļu.

Kā liecina informācija Uzņēmumu reģistrā, "Lekon" pamatkapitāla daļas ieguvis īpašumā no cita "Iepirkumu grupa" dalībnieka - AS "LPB", kuras līdzdalība "Iepirkumu grupa" pamatkapitālā samazinājusies no 18,9 procentiem uz 15,6 procentiem.

Savukārt pārējie "Iepirkumu grupa" dalībnieki un to līdzdalība uzņēmumā palikusi līdzšinējā.

Pēc Uzņēmumu reģistra informācijas, "Iepirkumu grupa" lielākas dalībnieks ar 27,9 procentiem kapitāldaļu ir SIA "Firma Madara 89", 13,9 procentu kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "Gabriēla", SIA "Diāna" pieder 11,8 procenti daļu, savukārt uzņēmumiem SIA "Madara 93", SIA "Dekšņi", SIA "Krista-A", SIA "Lars Limited" un SIA "Marksmens" katram pieder zem 10 procentiem "Iepirkumu grupa" pamatkapitāla daļu.

"Firmas.lv" informācija vēsta, ka "Iepirkumu grupa" dibināta 2003.gadā, un tā veikalu tīklam "top!" nodrošina vienotu iepirkumu sistēmu un kopējas mārketinga aktivitātes. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 107 109 eiro.

Pērn "Iepirkumu grupa" strādāja ar 25,268 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 29,2 procentiem vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet peļņa pieauga par 30,1 procentu un bija 20 114 eiro.

Savukārt "Lekon" dibināts 1995.gadā, tā pamatkapitāls ir 189 000 eiro. Uzņēmuma kapitāldaļas vienādās daļās pieder Andrim Revizoram, Igoram Lucijanovam un Ukrainas pilsonim Vasilam Popandopulosam.

Pērn "Lekon" strādāja ar 23,601 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa palielinājās par 10,9 procentiem un bija 470 381 eiro.





