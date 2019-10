Pirmdien VID klientu apkalpošanas centrā Jelgavā iespējams saņemt eParakstu viedtālrunī

Pirmdien, 7.oktobrī, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) nodrošina VID Jelgavas klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem iespēju pieteikties un noslēgt līgumu par eParaksta lietošanu viedtālrunī, informē LVRTC un VID.

Mobilās lietotnes eParaksts mobile un eParakstsLV nodrošina viedtālruņu lietotājiem iespēju gan attālināti apliecināt e-identitāti ar tādu pašu juridisko spēku, kā personīgi klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, gan parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un no viedtālruņa to nosūtīt adresātam e-pastā vai izmantojot kādu no populārākajām saziņas un datu apmaiņas lietotnēm.

7.oktobrī līguma parakstīšana, kā arī konsultācijas par eParaksta lietošanu būs pieejamas VID Jelgavas klientu apkalpošanas centrā Jelgavā (Lielā iela 6). eParakstu viedtālrunī VID Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā varēs saņemt VID ierastajā darba laikā https://www.vid.gov.lv/lv/klientu-apkalposana-0 .

Lai parakstītu līgumu, iedzīvotājiem nepieciešams personu apliecinošs dokuments un internetbankas piekļuves dati, ko līguma slēdzēji izmantos ienākšanai portālā eParaksts.lv.

Abas mobilās lietotnes un to izmantošana e-identitātes apliecināšanai un dokumentu parakstīšanai neierobežotā skaitā ir bez maksas, tomēr, lai uzsāktu to lietošanu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LVRTC. Nereti tieši līguma slēgšana ir laikietilpīgākais eParaksta iegūšanas posms, jo personām, kuras neizmanto eID karti vai eParaksta karti, līgums jāslēdz klātienē, apliecinot savu identitāti un parakstot līgumu. Pirmdien to iespējams izdarīt eParaksta Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā vai izmantojot bezmaksas kurjera pakalpojumus.

Mobilā lietotne eParaksts mobile tika ieviesta pērnā gada sākumā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju apliecināt e-identitāti darbam un dokumentu parakstīšanai portālā eParaksts.lv. Jau pērnā gada martā šī iespēja tika ieviesta arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Šobrīd e-identitātes apliecināšana ar eParaksts mobile ieviesta arī virknē populārāko valsts un privātā sektora klientu apkalpošanas portālu, piemēram, Latvija.lv, ePakalpojumi.lv, MansLMT.lv, Gaso.lv, Rēķini.lv, Elektrum.lv, kā arī apdrošināšanas kompāniju klientu apkalpošanas portālos Balta.lv, BTA.lv, ERGO.lv, Seesam.lv un citviet.

eParaksts mobile e-identitātes apliecināšanai portālā eParaksts.lv un citviet šogad lietots jau nepilnu pusmiljonu reižu, bet visi eParaksta rīki (eID karte, eParaksta karte un mobilā lietotne eParaksts mobile), kas nodrošina e-identitātes apliecināšanu augstākajā līmenī – jau nepilnu miljonu reižu. Salīdzinoši, pērn visa gada laikā eParaksta rīki e-identitātes apliecināšanai lietoti tikai 800 000 reizes.

Tāpat ierastajā kārtībā darbosies arī eParaksta Klientu apkalpošanas centrs Uzņēmumu reģistra telpās, Rīgā, Pērses ielā 2, kur gan Uzņēmuma reģistra klienti, gan jebkurš cits interesents var saņemt eParakstu viedtālrunī, kā arī palīdzību datora sagatavošanai, lai uzsāktu eID kartes vai eParaksta kartes lietošanu.

Foto: publicitātes