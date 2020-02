Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā janvārī pieaudzis līdz 6,4%

Latvijā šogad janvāra beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, aģentūra LETA uzzināja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

2020.gada janvāra beigās NVA bija reģistrēti kopumā 58 832 bezdarbnieki, kas ir par 1024 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 57 808 bezdarbnieki. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis janvāra beigās bija Rīgas reģionā - 4,3%, kas ir tikpat, cik mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 13,9%, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā pirms mēneša.

Arī Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis janvārī pieaudzis par 0,1 procentpunktu, mēneša beigās sasniedzot 6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, savukārt Zemgalē un Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis mēneša laikā pieaudzis par 0,2 procentpunktiem un bija attiecīgi 6,5% un 7,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka Rīgā reģistrētā bezdarba līmenis šogad janvāra beigās bija 4%, kas ir tikpat, cik mēnesi iepriekš. 2019.gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.



Foto: pixabay.com