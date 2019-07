Sākusies VID čeku loterija (FOTO)

Līdz ar čeku loterijas startu šodien, 1.jūlijā sācies jauns posms Latvijas tautsaimniecībā un nodokļu nomaksas vēsturē, čeku loterijas atklāšanas pasākumā norādīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Čeku loterija no šodienas, 1.jūlija, ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļaus piedalīties vērtīgu balvu izlozē un vienlaikus kalpos par instrumentu godīgas nodokļu nomaksas prakses veicināšanai, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

“No 1.jūlija ir sācies jauns posms Latvijas tautsaimniecībā un nodokļu nomaksas vēsturē. Ja līdz šim atbilde uz jautājumu, vai čeku vajag, bieži bija – “Nē”, tad šobrīd situācija ir mainījusies. Šis process atstās pozitīvu ietekmi arī uz VID darbu, jo caur čeku loteriju mēs iegūsim nepastarpinātu informāciju par to, kādi čeki un no kādām iekārtām tiks izsniegti. Tas nozīmē mazāk administratīvā darba mums un to, ka uzņēmēji mazāk izjutīs mūsu klātbūtni. Protams, konstatējot nesakritības, VID rīkosies,” skaidroja I.Jaunzeme.

Čeku loterijā var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma, izņemot VID darbiniekus un čeku loterijas tīmekļvietnes izstrādātāja SIA “Mobilly” pārstāvjus. Čeku loterijā var piedalīties arī bērni, tikai tādā gadījumā reģistrētajā čekā nedrīkst būt tādi pirkumi kā alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un enerģijas dzērieni.

“Čeku loterijas būtība ir cilvēku attieksmes maiņas jautājums – tas nozīmē dot čeku, prasīt čeku un veicināt godīgu nodokļu nomaksu. Īpašs gandarījums ir par Saeimā panākto vienošanos par to, ka loterijā var piedalīties arī bērni, tādējādi jau no mazotnes veicinot izpratni par ieguvumiem, ko rada godīga nodokļu nomaksa,” norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Jana Salmiņa.

Lai piedalītos čeku loterijā un pretendētu uz naudas laimestiem, kā arī uz Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku – dažādu Latvijas uzņēmumu sarūpētajām papildu balvām, tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv ir jāreģistrē čeks, kvīts vai biļete par kopējo summu vismaz 5 eiro.

Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja. Katrā no loterijas norises mēnešiem var reģistrēt attiecīgajā mēnesī saņemto čeku, piemēram, loterijai jūlijā var reģistrēt čekus, kas saņemti jūlijā. Šobrīd čekus loterijai var reģistrēt interneta vietnē www.cekuloterija.lv, bet nākotnē plānota arī mobilā aplikācija.

Pēc reģistrācijas čeks, kvīts vai biļete būs obligāti jāsaglabā, lai laimesta gadījumā to uzrādītu VID klātienē vai iesniegtu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) skenētā veidā.

“Informācija par loterijas uzvarētājiem tiks publiskota tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv un www.latloto.lv, kā arī tiks nodrošināta atgriezeniskā saite – īsziņa loterijas laimētājiem, jo termiņš, kādā uzvarētājam jāpiesakās VID, ir stingri noteikts likumā. Ikmēneša laimētājiem ar EDS palīdzību vai klātienē kādā no VID klientu apkalpošanas centriem jāpiesakās 30 dienu laikā, savukārt gada balvas pretendentiem tas jāizdara 14 dienu laikā,” informēja VID Čeku loterijas projekta vadītāja Anna Šapovala.

No šā gada 1.jūlija čeku loterijas dalībnieki ikmēneša izlozē varēs laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas balvas 5000 eiro vērtībā un 50 naudas balvas 100 eiro vērtībā. Gada izlozē varēs laimēt vienu naudas balvu 20 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 10 000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 2000 eiro vērtībā. Tāpat katru mēnesi būs iespējams piedalīties padziļinātas sadarbības programmas dalībnieku sarūpēto papildu balvu izlozē. Šobrīd jūlijam papildu balvas ir pieteikuši 11 padziļinātas sadarbības programmas dalībnieki. Čeku loterijas laimestus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek.

Loterijas uzvarētāji tiks paziņoti TV3 raidījuma "Superbingo" laikā, kā arī loterijas rezultāti tiks publicēti tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv un www.latloto.lv. Tāpat mēneša balvu ieguvējiem un gada izlozei izvirzītajiem loterijas dalībniekiem tiks izsūtītas īsziņas uz reģistrācijas brīdī norādīto mobilā tālruņa numuru.

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā.

Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta "Latvijas loto".

