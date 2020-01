Starp valsts mēroga biznesa simulācijas konkursa laureātiem - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Latvijas lielākās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (“JA Latvia”) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rīgas Biznesa skolas (RBS) organizētajā biznesa simulācijas spēlē “JA TITAN” šogad par uzvarētājiem kļuva komanda no Daugavpils 3. vidusskolas, otrajā vietā atstājot konkurentus no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas. Trešo vietu ieguva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas komanda, informē spēles organizētāji.

Spēle “JA TITAN” ir izstrādāta, lai ļautu skolēniem iejusties īsta uzņēmēja statusā. Tās darbība notiek 2035. gadā, nākotnes intensīvās tiešsaistes tirgū, kur katrai komandai ir jāizstrādā stratēģija, kā visveiksmīgāk tirgot datorus un gūt panākumus.

“Rīgas Biznesa skolai ir prieks būt “JA Latvija” satura partnerim un būt klātesošiem arī “TITAN” biznesa simulācijas spēlē. Izpratne par dažādo biznesa procesu saistību un stratēģijas nozīmi ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi un “TITAN” spēle ļauj apgūt to jau vidusskolā. Gandarījumu sagādā arī tas, ka katru gadu jaunieši progresē - izpratne par izvēlētajām stratēģijām kļūst dziļāka un vispārīgāka,” saka RBS bakalaura programmas direktors Claudio Rivera.

Latvijas čempionāta finālā labākā komanda tika noteikta pēc diviem kritērijiem – spēlē sasniegtā panākumu indeksa un spēles stratēģijas prezentācijas žūrijai, kurā komanda demonstrē spēles laikā uzkrātās zināšanas un prasmi tās pielietot.

“JA Latvia” vadītājs Jānis Krievāns norāda: “Šogad reģioni uzskatāmi demonstrē savu pārspēku – starp astoņiem finālistiem, tikai viena ir Rīgas komanda. Turklāt tendence, arvien aktīvāk sacensībām piesakoties skolām no visas Latvijas, pastiprinās gadu no gada, apliecinot, ka uzņēmīgi, zinoši jaunieši un aktīvi pedagogi ir ne tikai galvaspilsētā. Lai arī galvenā balva ir tikai viena, no piedalīšanās šajās sacensībās, iegūst visi dalībnieki. Spēle attīsta vidusskolēnu stratēģisko domāšu un ir labs lēmumu pieņemšanas treniņš, ļaujot kļūdīties virtuālā vidē, nevis īstajā dzīvē vai biznesā.“

Biznesa simulācijas spēles “JA TITAN” Latvijas čempionāta uzvarētāji balvā saņēma studiju maksas atlaidi 50% apmērā pirmajam mācību semestrim Rīgas Biznesa skolā un braucienu ar prāmi uz Zviedriju no “Tallink”. Otrā vieta - iespēju apmeklēt “Digital Freedom Festival”, bet trešās vietas ieguvēji dosies uz konferenci “Riga COMM”. Latvijas čempionāta finālā piedalījās astoņas Latvijas labākās komandas no sešām skolām – Daugavpils 3. vidusskolas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, kuras sevi pierādījušas iepriekšējos čempionāta posmos.

Kopumā 11 reģionālajos “JA TITAN” čempionātos visā Latvijā piedalījās 176 komandas, no kurām 32 tālāk startēja “JA TITAN” Latvijas čempionāta pusfinālā.

Sacenšoties intensīvajā tiešsaistes “Holo-Generator” tirgū (nākotnes personalizētais portatīvais dators), skolēni pielieto visas apgūtās zināšanas un iemaņas, lai pierādītu, ka viņu firma ir labākā, spēj izkonkurēt citas un veiksmīgi gūt peļņu uzņēmuma dalībniekiem. “JA TITAN” simulācija ļauj ikvienam iejusties vadītāja lomā: esam 2035. gadā, katram skolēnam ir sava firma, kuru iespējams attīstīt pēc paša vēlmes, tirgojot “Holo-Generator”.

“TITAN” spēles pamatā ir 1980. gadā izgudrotā “MESE” spēle (Management and Economics Simulation Excercise – ekonomikas un vadības simulācijas datorspēle). Gan “MESE”, gan “TITAN” ir guvušas plašu atbalstu skolotāju un skolēnu vidū visā pasaulē kā viens no labākajiem veidiem, kas ne tikai iemāca ekonomikas un biznesa vadības teoriju, bet arī māca pielietot to praksē. Pieņemot veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, katrs no spēlētajiem var virzīt uzņēmumu uz uzvaru. Ja tomēr gadās kļūdīties, labāk lai tas notiek spēles laikā, nevis vadot savu kompāniju dzīvē.

Foto: no arhīva