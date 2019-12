Jelgavā no 2020. gada 7. līdz 9. februārim jau 22. reizi Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Līdz 15. janvārim amatnieki, mājražotāji vai individuālie komersanti, aicināti pieteikties, lai festivāla tirdzniecības, ēdināšanas un izklaides sektorā piedāvātu savu preci, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pieteikties īpaši aicināti tirgotāji, kuru piedāvāto preču sortimentā ir Jelgavu un Latviju prezentējoši pārtikas un nepārtikas izstrādājumi vai suvenīri un preces, kas atbilst festivāla tēmai "Supervaroņi".

Tirdzniecības aktivitātes notiks līdz ar festivāla norises laiku 7. februārī no pulksten 18 līdz 23, 8. februārī no pulksten 10 līdz 23 un 9. februārī no pulksten 10 līdz 22. Tirgotāju dalība ir obligāta visu festivāla laiku.

Tirdziņš norisināsies Pasta salā un Jāņa Čakstes bulvārī. Pieteikumi tiek pieņemti tikai no tiem tirgotājiem un amatniekiem, kuri gatavi tirgoties no savām teltīm. Atļauts izmantot tikai baltas krāsas teltis.

Foto: no arhīva