Jau otro gadu visā Latvijā notiek Uzņēmēju pieredzes dienas. Šogad tās norisinās 20.-24.maijā ar mērķi veicināt savstarpēju zināšanu apmaiņu Latvijas biznesa izaugsmei. Šogad iniciatīvas dalībnieku skaits jau pārsniedz 220 uzņēmumus. Nedēļā notiek vairāk nekā 70 pieredzes tikšanās, izglītojošas lekcijas un diskusijas, informē “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Visaktīvāk ar pieredzi gatavi dalīties uzņēmumi no IT un komunikācijas, ražošanas un rūpniecības, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares. Šogad Uzņēmēju pieredzes dienās aktīvāki ir tieši pieredzes devēji — uzņēmumi, kas gatavi uzņemt citus uzņēmējus pie sevis. Pieredzes devēju vidū ir gan lieli ražošanas uzņēmumi, gan arī vidēji, mazie un zemnieku saimniecības u.c. Iniciatīvā vairāk uzņēmumu piedalās no Rīgas, tai pašā laikā ir arī uzņēmumi no tādām Latvijas pilsētām, kā Ventspils, Liepāja, Iecava, Olaine, Preiļi u.c.

"Uzņēmēju pieredzes dienām ir visas iespējas kļūt par lielāko uzņēmēju pieredzes platformu Latvijā, jo vērojama gan interese, gan gatavība dalīties ar savām zināšanām. Dalībnieku skaits šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir trīskāršojies. Arī šogad uzņēmēji vislabprātāk iet ciemos pie citu nozaru uzņēmumiem. Tā ir apsveicama tendence — ātrākais ceļš uz jaunām idejām un, iespējams, pat eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanu, atrodot saskarsmes punktus,” saka Ieva Vīgante, “Swedbank” Uzņēmumu pārvaldes vadītāja.

“Ik dienu, strādājot ar uzņēmējiem, pieredzes apmaiņu redzam kā būtisku veiksmīga biznesa komponenti. Iespējams, tās ieguvumi līdz galam vēl nav novērtēti, tāpēc ar patiesu prieku iesaistāmies šajā projektā, kas palīdzēs satikties dažādām pieredzēm un dažādiem uzņēmējiem. Mēs zinām, ka arī kļūdas un neizdošanās, tāpat kā panākumi, ir vērtīga ikviena uzņēmēja bagāža. Tāpēc pieredzes dienas būs vērtīgs ieguvums kā lieliem, tā maziem uzņēmumiem, gan tiem, kas ir ceļa sākumā, gan tiem, kas jau ir uz straujas izaugsmes ceļa. Aicinu dalīties un ieklausīties, tas noteikti būs vērtīgs ieguvums,” uzsver Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs.

Starp pieprasītākajām pieredzes tēmām ir tieši praktiskas zināšanas par auditorijām piemērotu reklāmu, satura mārketingu, tirgus un klientu izpēti, klientu risku izvērtēšanu. Tai pašā laikā uzņēmēji aktīvu interesi izrādījuši arī par stratēģisko plānošanu, modernajām tehnoloģijām un inovāciju ieviešanu biznesa efektivitātei.

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) viena no prioritātēm ir celt uzņēmēju konkurētspēju, palīdzot ar zināšanām un pieredzes apmaiņu. Ik dienu Uzņēmēju namā tiekas daudzu kompāniju vadītāji un darbinieki, lai apmeklētu seminārus un apmācības, tādējādi ceļot savas zināšanas. Uzņēmēju pieredzes dienas, kas šajā gadā pulcē vairāk nekā 200 uzņēmumus, lieliski pilda mūsu mērķi par konkurētspējas celšanu, jo uzņēmējiem ir iespēja ikdienā redzēt, kā strādā un problēmas risina citas kompānijas, iepazīstot to pieredzi un veiksmes stāstus," atzīst LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.



Nedēļā no 20.-24. maijam katru dienu lekcijas uzņēmējiem

Uzņēmēju pieredzes nedēļā katru darba dienu pulksten 16 “Swedbank Latvia” Facebook kontā tiešraidē notiks izglītojošas un iedvesmojošas lekcijas uzņēmējiem, kurās eksperti dalīsies ar savām zināšanām par uzņēmējiem vērtīgām tēmām.

Pirmdiena 20.maijs 16.00 “Comedy KIT” vadītājs un komiķis Jānis Skutelis “No jokiem līdz biznesam" Otrdiena 22. maijs 16.00 organizāciju psihologs un treneris Uldis Pāvuls “Kā uzņēmējam iziet no komforta zonas?” Trešdiena 23. maijs 16.00 starptautiskā biznesa attīstības konsultants Rolands Ozoliņš “Pārdošana starptautiskajos tirgos” Ceturtdiena 24. maijs 16.00 Swedbank galvenā ekonomista Latvijā v.i. Agnese Buceniece "Latvijas ekonomika un darbaspēks" Piektdiena 25. maijs 16.00 līderības un personāla vadības profesionālis, uzņēmēja, Katrīna Ošleja “Kā motivēt un attīstīt atšķirīgus darbiniekus?”

28. maijā noslēguma pasākums un uzņēmēju diskusija

Uzņēmēju pieredzes dienu noslēguma pasākums notiks 28. maijā pulksten 15. “Swedbank” Centrālajā ēkā. Diskusijas laikā tiks apkopotas galvenās atziņas pēc uzņēmēju pieredzes apmaiņas, kā arī diskutēs, kā pasaules tendences ietekmē uzņēmējdarbības nozares, un ko lielais uzņēmējs varētu mācīties no mazā, un mazais no lielā. Diskusija tiks translēta arī tiešraidē no “Swedbank Latvia” Facebook konta.

Uzņēmēju pieredzes dienu digitālo pieteikšanās platformu nodrošina “Swedbank” sadarbībā ar iniciatīvas partneriem —LTRK un valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

Foto: publicitātes