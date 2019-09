Uzņēmumi aicināti izglītot darbiniekus veselīgā stresa vadībā

Alkohola lietošana ir lielas sabiedrības daļas ikdiena – Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) jaunākais pētījums liecina, ka katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pēdējās nedēļas laikā lietojis kādu stipro alkoholisko dzērienu vai vīnu, savukārt katrs trešais – alu. Speciālisti norāda, ka alkohols bieži tiek lietots, lai mazinātu stresu un nedomātu par problēmām. Lai mudinātu sabiedrību izvēlēties veselīgākus stresa vadības un emociju regulācijas veidus, Veselības ministrija arī rudens sezonā turpina informatīvo kak Kampaņas “Spēks pateikt NĒ!” sabiedrisko attiecību speciāliste Kampaņas “Spēks pateikt NĒ!” sabiedrisko attiecību speciāliste Klinta Mežapuķe.

SKPC pētījums liecina, ka valstī saglabājas augsts alkohola patēriņš – viens iedzīvotājs vecumā no 15 gadiem gadā patērē vidēji 12,6 litrus absolūtā alkohola, kas atbilst gandrīz 170 pudelēm vīna vai 656 puslitra pudelēm gaišā alus. Pārmērīga un bieža alkohola lietošana ir viena no alkohola atkarības pazīmēm, un saslimstība ar to arvien ir būtiska problēma Latvijas sabiedrībā.

Tā kā atkarību veidošanās ir cieši saistīta ar emocionālo veselību un pārmērīgu stresu, Veselības ministrijas informatīvā kampaņa “Spēks pateikt NĒ!” organizēs īpašus pasākumus uzņēmumos, kas palīdzēs izprast emociju nozīmi un ietekmi uz veselību, kā arī sniegs praktiskus ieteikumus stresa vadībā un veselīgas darba vides veidošanā. Uzņēmumu pārstāvji aicināti pieteikties stundu garam bezmaksas semināram “Veiksmīga stresa vadība un veselīga emociju regulācija” savā uzņēmumā.

Pieteikšanās un papildu informācija pieejama, sazinoties ar kampaņas “Spēks pateikt NĒ!” sabiedrisko attiecību speciālisti Klintu Mežapuķi pa tālruni 26278178 vai nosūtot e-pastu uz klinta.mezapuke@prae.lv.

Tuvāko mēnešu laikā Veselības ministrija informatīvajā kampaņā “Spēks pateikt NĒ!” rīkos arī citas aktivitātes kā pilsētvidē, tā digitālajā vidē, aicinot sabiedrību izvērtēt savus alkohola lietošanas paradumus un samazināt alkohola lietošanas biežumu un daudzumu. Papildus Veselības ministrija veidos sadarbību ar veselības nozares speciālistiem, dažādām organizācijām un biedrībām, kā arī sabiedrībā zināmām personībām.

Kampaņa “Spēks pateikt NĒ!” tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Aktuālā informācija par kampaņu: www.ESparveselibu.lv.

Foto: publicitātes