Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros ikviens var apgūt finanšu pratības pamatus

Lai apgūtu finanšu pratības pamatus, nav nepieciešams meklēt speciālus kursus mācību iestādēs – Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izstrādājusi e-apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kuru ikviens var apgūt attālināti. Padomu, kā lietot mācību materiālus, var saņemt Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā Latvijā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

E-apmācības materiāla apguve veicinās izpratni un atbildību par ģimenes budžeta veidošanu un personisko finanšu pārvaldīšanu, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo garantiju saņemšanas iespējām. Mācību materiāli izstrādāti ESF projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

Mācību modulis sastāv no četrām daļām . Viena no tām, proti, “Privāto finanšu plānošana” palīdzēs izprast, kā racionāli izmantot pieejamos līdzekļus un samērot izdevumus ar ienākumiem. E – apmācību modulis piedāvā interaktīvu budžeta plānotāju, kurā iespējams norādīt dažādas izdevumu pozīcijas un izvērtēt tās attiecībā pret kopējiem mēneša ienākumiem. Arī šajā sadaļa ir praktiski ieteikumi ikdienai, piemēram, metodika, kas palīdz izvairīties no spontāniem pirkumiem, kredītu veidu apraksti un riski u.c.

Mācību daļā “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi” tiek skaidrota finanšu sektora loma ekonomikā un sniegta informācija par finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Praktiski tiek izskaidrots, kā pārliecināties, vai darba devējs maksā nodokļus. Šeit ir aprakstīti nodokļu nomaksas ieguvumi un zaudējumi, ja netiek maksāti nodokļi, kā arī patērētāja tiesību aizsardzība. “Nauda un darījumi” pieejami dažādi padomi, piemēram, kā atpazīt viltotas naudas zīmes, kā rīkoties, ja naudas zīme ir bojāta, kā veidojas preču cenas veikalos un praktiski padomi par iepirkšanos.

Savukārt sadaļā “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”, tiek skaidrota pabalstu pieprasīšanas kārtībā un valsts pensiju sistēma.

Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes testi.

E-apmācības modulis ir pieejams vietnē: http://e-apmaciba.nva.gov.lv autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību. VPVKAC darbinieki palīdzēs autorizēties portālā, izmantojot kādu no autentifikācijas veidiem – internetbanku, eID karti, eParaksts mobile. Mācību kursu ikviens var turpināt apgūt arī mājās, bet, ja rodas jautājumi – vērsties VPVKAC.

VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību un vairāku valsts iestāžu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras u.c. pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c.

Pašlaik Latvijā pieejami 110 klientu apkalpošanas centri 85 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.

Palīdzību e-pakalpojumu apgūšanā var sniegt arī digitālie aģenti – īpaši sagatavoti speciālisti – valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji (tai skaitā VPVKAC darbinieki), bibliotekāri, skolotāji, kuri pastāstīs un parādīs, kā darboties e-vidē un saņemt e-pakalpojumus. Sev tuvāko digitālo aģentu var atrast Digitālo aģentu kartē.

VARAM apkopotie dati liecina, ka 2019. gada astoņos mēnešos VPVKAC sniegto pakalpojumu kopējais apjoms ir pieaudzis par 7 procentiem salīdzinājumā ar šo pašu laika periodu 2018. gadā.

Foto: pixabay.com