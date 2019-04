Veikalu tīkla "top!" apgrozījums pērn pieaudzis par 11,6 procentiem

Veikalu tīkla "top!" apgrozījums pagājušajā gadā pieaudzis par 11,6 procentiem, sasniedzot 318 miljonus eiro, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijas pārstāvji.

"2018.gads bija izaicinājumiem piepildīts un pateicoties procesu efektivizācijai, investīcijām attīstībā un pārdomātām mārketinga aktivitātēm vērojam gan pircēju skaita pieaugumu, gan kopējo apgrozījuma pieaugumu. Pozitīvo augšupeju veicināja arī jaunu veikalu atvēršana - durvis vērām sešiem "top!" un diviem "mini top!" veikaliem Valdlaučos, Jelgavā, Skrundā, Laucienē, Cēsīs, Rīgā, Dobelē un Talsos," sacīja kompānijas mārketinga direktore Ilze Priedīte.

Tāpat viņa atzīmēja, ka pagājušajā gadā vairākās tirdzniecības vietās Latvijas reģionos sākta renovācija.

Veikalu tīkla "top!" ietvaros lielākais apgrozījuma pieaugums pagājušajā gadā bija SIA "Firma Madara 89" - par 20 proentiem, seko SIA "Mārksmens", kura apgrozījums pieauga par 14 procentiem, un AS "LPB", kura apgrozījums palielinājās par 11 procentiem.

Tostarp "Mārksmens" pārņēma veikalu "top!" Rīgas centrā, Tērbatas ielā no ilggadējā veikalu tīkla "top!" partnera SIA "Essa". Pagājušajā gadā arī notika "top!" tīklā strādājošo partneru apvienošanās - "Firma Madara 89" ieguva izšķirošu ietekmi pār SIA "Lars Limited".

Priedīte minēja, ka 2018.gadā lielākais apgrozījuma pieaugums bija martā - par 17 procentiem salīdzinājumā iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Viņa norādīja, ka pagājušajā gadā lielākais apgrozījuma pieaugums bija tādās produktu kategorijās kā saldējums, uzrādot pieaugumu par 38 procentiem, bezalkoholiskie dzērieni - par 21 procentu un alus - par 20 procentiem, kā arī būtisks pieaugums bija bērnu precēm un siera produkcijai - par 25 procentiem.

Ar preču zīmi "top!" Latvijā darbojas 272 pārtikas veikali, no tiem 151 "top!" un 121 "mini top!", kuri pieder 18 vietējiem uzņēmumiem: "Firma Madara 89", "LPB", AS "Diāna", SIA "Gabriēla", SIA "Dekšņi", "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Lekon", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "Oregano", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".

Foto: no arhīva