Veselīgais “Mītavas čiekurs” pelna ar dabas veltēm (FOTO)

“Viss ražošanas process mums praktiski notiek divus mēnešus gadā – maijā un jūnijā. Priežu čiekurus, kurus nepārstrādājam, sasaldējam un uzglabājam saldētavās. Tāpat tos glabāt nedrīkst, jo čiekuros ir liels mitrums un tie var sapelēt. Priežu čiekurus drīkst ievākt tikai trīs nedēļas – maija sākumā vai vidū –, atkarībā no tā, kāds pavasaris,” stāsta SIA “Mītavas čiekurs” dibinātājs un vadītājs Reinis Artimovičs, kamēr mēs Jelgavas novada Svētes pagasta Atpūtā apskatām viņa ģimenes mājas garāžā ierīkoto ražotni, kur top divu veidu produkti – priežu čiekuru sīrups un priežu čiekuri sīrupā. Saimniekam un viņa ģimenei padomā ir arī trīs jauni produkti – ievārījumi, kur čiekuri ir kopā ar ogām – brūklenēm, mellenēm, smiltsērkšķiem – un medu. Produktu tapšanā iesaistīta visa Reiņa ģimene – sieva un abi dēli.

Divi pamatprodukti un jaunas ieceres



“Te arī viss notiek,” Reinis turpina, norādot uz mājas pagalmu, kur tiek izklātas segas, čiekurus šķiro un atbrīvo no skujām. Pēc tam tos sadala pēc lieluma un sasver, lai būtu ērti gatavot. Pirms tam gan vēl jādodas uz mežu, kur čiekuri tiek ievākti trijās privātās priežu jaunaudzēs, vienojoties ar to īpašniekiem. Čiekurus rauj no koka, pakāpjoties uz kāpnēm, lai varētu aizsniegt. Mazajiem puikām tas gan vēl neesot pa spēkam, tāpēc viņi vairāk piedalās šķirošanā.

Foto: Ruslans Antropovs un no Artimoviču ģimenes personīgā arhīva