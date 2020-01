Zem zaļā dabas, brīvības un atveseļošanās spārna (FOTO)

“Pirmie mani produkti bija ziedūdeņi no Latvijas augiem, kurus vācu gan pati, gan iepērku bioloģiski audzētos. Cidonijas un piparmētra ir no piemājas dārza, arī rozes un kumelītes, bet avenes un vīgriezes – no manām lauku mājām Kurzemē un Vidzemē. Ar kosmētikas izgatavošanu nodarbojos kopš 2017. gada, bet oficiāli reģistrējos 2018. gadā. Visi mani produkti ir tapuši eksperimentējot,” stāsta dabiskās kosmētikas zīmola “Green Wing” “Paleo Skincare” izveidotāja un ražotāja Ance Dandena no Ozolnieku novada Cenu pagasta Iecēniem.

Ziedūdens – jau no paleolīta laikmeta

Ziedūdens ir lietošanai gatavs sejas ūdens, kas atsvaidzina un atvēsina, noņem kosmētikas atlikumus un netīrumus. To var lietot ikdienā tīru vai atšķaidītu, arī kombinācijās ar citiem ziedūdeņiem. Produkti nesatur alkoholu un konservantus, tāpēc nekairina un nesausina ādu. “Green Wing” ziedūdeņi kopj un atjauno ādu dabīgā veidā, jo satur simtprocentīgi dabiskas izejvielas.

Ance stāsta, ka ziedūdeņiem nav pievienoti konservanti, taču ne visi no tiem ir paškonservējoši, piemēram, ekskluzīvo ābeļu ziedu ziedūdeni var uzglabāt tikai vienu mēnesi.

“21. gadsimta cilvēks ir pakļauts apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei, neveselīgam uzturam un stresam, kas mūsu ķermenī ienes toksīnus un ķīmiskas vielas ik dienu. Tāpēc katrs no mums ir pelnījis dabisku ādas kopšanu, neuztraucoties par produktu sastāvu un paļaujoties uz dabas dziedniecisko pieskārienu. “Green Wing” jeb zaļš spārns simbolizē dabu, brīvību un atveseļošanos. Tas nozīmē atgriešanos pie pirmatnējā un patiesās cilvēka būtības.

“Green Wing” “Paleo Skincare” jeb paleolīta ādas kopšana ir veids, kā ikdienā rūpēties par savu sejas un ķermeņa ādu, lietojot īpaši dabisku kosmētiku, kuras sastāvā ir augi un citas tikai dabiskas izcelsmes izejvielas. Pastāv uzskats, ka paleolītā jeb akmens laikmetā pirms 10 tūkstošiem gadu izveidojās cilvēka ģenētiskais kods, tāpēc tolaik lietotie produkti ir cilvēka ķermenim paši piemērotākie un efektīvākie.

Visu rakstu lasiet 9.janvāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa