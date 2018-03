Madara laiž klajā dziesmas “Esamība” videoklipu (VIDEO)

Jaunā, talantīgā mūziķe Madara Fogelmane, kura pēc studijām ārzemēs sevi Latvijā spilgti pieteica kā čellisti un dziedātāju mūzikas konkursā “Supernova 2018”, izpildot vienīgo dziesmu latviešu valodā “Esamība”, klajā laidusi arī dziesmas oficiālo video klipu.



Par dziesmu latviešu valodā, kas uzrunājusi tūkstošiem cilvēku siržu visā pasaulē, Madara saka: “Joprojām atminos to dziesmas radīšanas mirkli – to saviļņojumu, ar kādu vilku lociņu pa vibrējošajām čella stīgām un izdziedāju pirmos vārdus. Tie mani nesa tuvāk, patiesāk sev, savai esamībai. Un es kā čelliste un dziedātāja piedzimu tieši šajā mirklī, šajā dziesmā. Tā man ir ļoti, ļoti īpaša dziesma.”

Madaras mūzika atspoguļo viņu pašu – mīlestību pret dabu, Latviju un vēstījumu, ko viņa vēlas nodot saviem klausītājiem. Tāpēc arī video stāstam bija jābūt tieši tādam – mieru nesošam, latviskam, filozofiskam un dziļam. “Tas nebija viegls uzdevums, bet kopā ar saviem domubiedriem nonācām līdz ūdens metaforai. Ūdens, gluži kā zvaigznes debesīs, ieskauj visu pasauli savā esamībā, savā varenībā. Tas savieno kontinentus, upes un ezerus, dod dzīvību, bet vienlaikus, tajā raugoties, spēj atjaunot sevī mieru.”

“Šī dziesma ir par apzināšanos, ka esam daļa no lielās esamības. Tas ir patvērums, tas ir miers, kurā varam aizmirsties un atveldzēties. Dziesma ir par katru no mums. Par mirkļiem, kad jūtamies ciešanu un rūpju sagrauti, zaudējuši mieru un, galvenais, paši sevi,” stāsta Madara. “Taču es būtu ļoti priecīga, ja, klausoties manu dziesmu un skatoties šo video klipu, katrs sajustu, ka esam vērtība, mūsu dzīve ir dāvana. To apzināties un pieņemt ir lielākā laime, lielākā miera izjūta. Un būt latvietim un skanēt latviski ir brīnišķīgi!”

Madara saka paldies par filmu studijai “Fon Films”, BBrental.eu, “SDG Lithting”, Jelgavas pašvaldībai, “Daba laba” un personīgi Reinim Pižikam, Līvai Pūcei, Dacei Indrikai, kuru atbalsts un sirds darbs “Esamību” darīja iespējamu.

Madara (Madara Fogelmane) dzimusi un uzaugusi Jelgavā. Instrumenta spēli apguvusi Amsterdamas konservatorijā un Briseles Karaliskajā konservatorijā, kur maģistrantūras studijās papildinājusi zināšanas pie tādiem izciliem pasaules čella profesoriem kā Olsi Leka (Albānija), Jerūns den Herders (Nīderlande) un Gavriels Lipkinds (Izraēla).









Foto: Lauris Vīksne