Miks Galvanovskis laiž klajā jaunāko singlu un videoklipu “With All My Heart” (VIDEO)

“Dziesma “With All My Heart” ir pavisam tieša un vienkārša. Tā ir par mīlestību un to, cik daudz cilvēks spēj kādam nozīmēt,” par jaunā albuma “In Pieces” trešo singlu stāsta Miks Galvanovskis.

Dziesma tapusi sadarbībā ar Reini Briģi, bet videoklips – sadarbībā ar Valdi Krūmiņu.

Jelgavnieks Miks ir jaunais latviešu mūziķis, solo karjeru uzsācis pirms nedaudz vairāk kā gada, un šis ir jau astotais mūziķa videoklips. Pirmo reizi savu vārdu viņš pieteica 2015. gada novembrī, kad, būdams grupas “Ne citu rīt” solists, izdeva patriotisku veltījumu Latvijai.

Solo karjeru Miks iesāka 2016. gada vasaras beigās, klausītājiem nododot savu pirmo singlu “Pamosties vienam”, kura videoklips līdz šim ir ieguvis lielu popularitāti vietnē “Youtube”. Tālāk ar dziesmu “Runaway” sekoja dalība projektā “Supernova 2017”. Pirms gada mūziķis izveidoja duetu ar jauno dziedātāju Patrisha, izdodot kopdarbu “Sāpes nepāriet”. Tai sekoja veltījums Māmiņdienā – dziesma “Māmiņai”, bet pagājušā gada vasaras beigās sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu tika izdots singls “Man nevajag daudz”, kas guva atbalstu arī lielākajās Latvijas radio stacijās. Šī gada novembrī Miks izveidoja jaunu projektu ar nosaukumu “Jauno mūziķu apvienība”.

Kā pirmo jaunā albuma “In Pieces” singlu gada sākumā dziedātājs izdeva aizkustinošu dziesmu un videoklipu “Take Me Home”, bet tikai pirms nedēļas tika izdots otrais singls “Slave”.