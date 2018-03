Gadu veca meitene apdedzinās ar kafiju

Sestdien mediķi devušies uz diviem izsaukumiem, kuros mazi bērni guvuši termiskus apdegumus, aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Sarmīte Skujiņa.

Zemgalē vienu gadu un četrus mēnešus veca meitenīte uzrāvusi sev virsū karstu kafijas krūzi, gūstot sejas, krūšu un vēdera apdegumus. Līdzīgos apstākļos sejas un pleca apdegumus Rīgas reģionā guvis vienu gadu vecs puisītis.

Aizvadītajā diennaktī mediķi snieguši palīdzību arī diviem vīriešiem, kuri pēc kritiena no trepēm guvuši galvas traumas. Vienā no negadījumiem 39 gadus vecs vīrietis kritis no četru metru augstuma, savukārt otrā negadījumā cietis 50 gadus vecs vīrietis, kurš nokritis no trīs metru augstuma. Abi vīrieši, kuri tobrīd bijuši alkohola reibumā, nogādāti slimnīcā ar galvas traumām.

Kopumā aizvadītajā diennaktī NMPD saņēmis 1274 izsaukumus, no kuriem 208 bijuši saistīti ar traumām un negadījumiem.





