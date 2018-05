Pļaujot zāli, daļēji amputē sev kāju pirkstus

Otrdien slimnīcā nogādāti divi vīrieši, kuri, pļaujot zāli, daļēji apmutējuši sev kāju pirkstus, aģentūrai LETA pavēstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Elīna Jurēvica.

Viens no cietušajiem ir kāds 47 gadus vecs vīrietis no Zemgales, savukārt otrs – 51 gadu vecs vīrietis no Vidzemes, kurš ar gūtajām traumām nogādāts slimnīcā Rīgā.

Vēl slimnīcā mediķi nogādājuši kādu 75 gadus vecu sievieti Latgalē, kurai rokā iekodis pašas suns.

Kopumā mediķi otrdien saņēmuši 1064 izsaukumus, no kuriem 209 saistīti ar traumām.





