Aizdomās par privātmāju apzagšanu aizturēts vīrietis; policija aicina parūpēties par mājokļu drošību

Valsts policija aizturējusi vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par astoņām zādzībām no privātmājām Pierīgā un vienu zādzības mēģinājumu, informē Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess un atgūta daļa nozagto mantu.

Lai garās Lieldienu brīvdienas tiktu sagaidītas tikai ar labām sajūtām, Valsts policija aicina privātmāju un dzīvokļu saimniekus pievērst pastiprinātu uzmanību savu mājokļu drošībai. Dodoties ciemos pie radiniekiem vai draugiem uz ilgāku laiku, ieteicams lūgt kaimiņiem pieskatīt mājokli un pastiprināti ievērot citus drošības nosacījumus.

Izmeklējot Pierīgā izdarītās zādzības no privātmājām, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas amatpersonas nonāca uz pēdām iespējamam garnadzim – 1980. gadā dzimušam vīrietim. Noskaidrojot aizdomās turētā atrašanās vietu, 22. martā aizdomās par vairākām zādzībām persona tika aizturēta. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis laika posmā no 2016. gada līdz 2018. gada martam izdarījis vismaz astoņas zādzības no privātmājām Pierīgā un vienu zādzības mēģinājumu.

Policisti ir noskaidrojuši, ka vīrietis iekļuvis mājokļos, kad saimnieki bija izbraukuši, un darbojies tumsas aizsegā – pārsvarā vakaros un naktīs. Garnadzis bija iznesis vērtīgus juvelierizstrādājumus, pulksteņus, naudu un viegli pārnēsājamas elektroniskās ierīces.

Policisti ir atguvuši daļu no zagtajām mantām un šobrīd strādā, lai atgūtu arī pārējās. Aizturētais jau iepriekš ir sodīts par mantiskiem noziegumiem.

Saistībā ar notikušo pret vīrieti ir uzsākti astoņi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat uzsākts viens kriminālprocess par zādzības ar iekļūšanu mēģinājumu.

23. martā tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Valsts policija aicina ievērot pastiprinātu piesardzību privātmāju un dzīvokļu saimniekiem, kuri Lieldienu brīvdienās dosies apciemot radiniekus un draugus, uz laiku pametot mājokli. Šādā gadījumā ieteicams lūgt kaimiņiem īpašumu pieskatīt. Tāpat zādzību var novērst mājoklī atstāta gaisma, radot zaglim ilūziju, ka mājā kāds atrodas, un labi apgaismots privātmājas pagalms. Jau atkārtoti tiek atgādināts, ka palīgs mājokļa īpašniekam ir arī signalizācija un videonovērošanas kameras. Noteikti jāpadomā par vērtīgo mantu drošu glabāšanas vietu – pie mājas konstrukcijām piestiprinātā seifā. Redzot aizdomīgas personas ar automašīnām pārvietojamies pa privātmāju ciematiem un novērojot mājas vai nepiederošas aizdomīgas personas, nekavējoties jāzvana policijai pa tālruni 110.





Foto: Valsts policija