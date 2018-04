Krāpnieki portālu odnoklassniki.ru un facebook.com lietotājiem izmānot pa 50 eiro

Desmit cietušie tikai Jelgavā beidzamā pusgada laikā lūguši palīdzību Valsts policijā, lai novērstu krāpšanu, uz kuras tie “uzķērušies” internetā, lietojot sociālos tīklus, visbiežāk vietnes odnoklassniki.ru un facebook.com .

Krāpnieki, izmantojot viltotus draugu profilus, uzrunā nozieguma upurus, lūdzot tiem it kā drauga vietā palietot savu mobilo telefonu, nosūtot īsziņā četrciparu kodu uz norādīto numuru. Kā iemeslu šādai izpalīdzēšanai krāpnieks min to, ka viņa telefona aparātam sēžas baterijas, bet īsziņa ir svarīga.

Kad izpalīdzīgais cilvēks, neapdomīgi prasīto ir izpildījis, viņš parasti saņem desmit īsziņas – katru par 4,95 eiro atskaitījumu. “Lielāku summu parasti neļauj noņemt mobilā telefona operatora uzstādītais limits, taču Jelgavā bija gadījums, kad apkrāptajam cilvēkam šis limits bija lielāks un no viņa konta tika noņemti 70 eiro,” stāsta Valsts policijas Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere. Viņa domā, ka apkrāpto cilvēku ir vairāk, turklāt ne tikai Jelgavā, bet visā Latvijā un arī ārzemēs, kur vien ir izplatītas vietnes odnoklassniki.ru un facebook.com .

Līdz šim zināms, ka nozieguma upuri tiek uzrunāti tikai krievu valodā. Savukārt kontu, uz kuru aizplūst izkrāptā nauda, policijai noskaidrot nav vienkārši. T.Flandere spriež, ka tas, visdrīzāk, atrodas ārzemēs un tīri formāli to šajā naudas izmānīšanā var arī nesaskatīt, jo krāpšanas upuris, saņemot maksas pakalpojuma kodu, no mobilā telefona operatora saņem arī brīdinošu norādi, ka šī īsziņa nav nevienam citam pārsūtāma.

“Cilvēkus var brīdināt: “Nemetiet naudu miskastē! Jūs to pazaudēsiet!” Bet, ja kāds to dara, policijai nav nekādu tiesību to viņam aizliegt,” līdzībās nozieguma shēmu raksturo iecirkņa priekšniece. Viņa aicina cilvēkus nebūt lētticīgiem un pārliecināties, vai viņam lūdz palīdzību īstais draugs, nevis viltnieks.