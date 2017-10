Par privātmājas apzagšanu Bukaišu pagastā aizturēti četri ļaundari

Par privātmājas apzagšanu Bukaišu pagastā Valsts policijas Dobeles iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki aizturējuši četrus iedzīvotājus, informē Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece.



Laika posmā no 20. līdz 22. septembrim, uzlaužot durvis, tika apzagta kāda privātmāja Tērvetes novada Bukaišu pagastā. Iekļūstot mājā, ļaundari nozaga dažādus elektroinstrumentus un ierīces, kā arī citas vērtīgas mantas.

Saistībā ar notikušo policijā tika uzsākts kriminālprocess un veikti operatīvie meklēšanas pasākumi iespējamo ļaundaru noskaidrošanā. Drīz vien Dobeles iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki aizturēja četrus vietējos iedzīvotājus, no kuriem trīs ir nepilngadīgas personas. Viens no aizturētajiem jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā. Daļa no nozagtajām mantām ir atrastas un izņemtas Dobeles un Jelgavas lombardos.

Policija turpina pārbaudīt minēto personu saistību arī ar citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

Krimināllikuma 175. panta trešā daļa nosaka – “par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.









