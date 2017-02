Policijas prioritāte – noziegumi, kuros iesaistīti bērni

Izvērtējot aizvadīto gadu, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē secināts – kaut arī iedzīvotāju skaits samazinājies, vairāk nekā pērn cilvēki meklējuši policijas palīdzību. Turpretī vakances policijas iecirkņos saglabājas, kaut gan no 1. janvāra likumsargiem ir paceltas algas.

Pērn Zemgalē ir audzis pret tikumību un dzimumneaizskaramību reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits. 2015. gadā bijuši 53 šādi noziegumi, bet pērn jau 72. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Juris Staļģevics uzskata, ka fiksēto noziegumu skaita pieaugums saistīts ar to, ka sabiedrība, tostarp bāriņtiesas un sociālie dienesti, aktīvāk ziņo par šādiem pārkāpumiem, kuros bieži cieš bērni. «Noziegumi, kuros iesaistīti bērni, ir mūsu prioritāte,» uzsver arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Andris Zellis. No 72 šajā noziegumu veidā sāktajiem kriminālprocesiem 19 ir izbeigti. «Pārējos kriminālprocesos vainīgās personas ir zināmas, lielākā daļa ir izolēta no sabiedrības. Šādiem gadījumiem turpināsim pievērst īpašu uzmanību, jāreaģē ātri un profesionāli,» pauda J.Staļģevics.



Foto: vp.gov.lv. Visu rakstu lasiet 9. februāra «Zemgales Ziņās»